Verdachte racistisch gejoel tegen Excelsior-speler Mendes Moreira meldt zich bij politie

Mendes Moreira werd tijdens de wedstrijd van Excelsior bij FC Den Bosch, vorig jaar november, uitgescholden door een deel van het Bossche publiek. De wedstrijd werd gestaakt. De spreekkoren zorgden voor een nationale discussie.



Foto's van twee verdachten werden maandag getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. Zij kwamen in beeld nadat de politie professionele liplezers had ingeschakeld om beelden van het publiek te bekijken. Zij kunnen aan de mondbewegingen van iemand zien wat diegene zegt.

Eerder legde de Bossche club een aantal supporters al stadionverboden op. Ook waren de spreekkoren voor de KNVB en de overheid de aanleiding om te komen met een ‘aanvalsplan’ tegen racisme.



De politie ontving na de uitzending meerdere tips via Meld Misdaad Anoniem, waarin de naam van de man uit Rosmalen werd genoemd. Los daarvan liet de verdachte donderdag zelf via zijn advocaat weten zich te willen komen melden bij de politie. Dat gebeurde vrijdagmiddag uiteindelijk.

De man is verhoord, maar zit niet vast. Zijn verklaring is toegevoegd aan het strafdossier van deze zaak. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.