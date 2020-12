FC Dordrecht na nederlaag bij MVV weer hekkensluiter

FC Dordrecht is vrijdagavond in De Geusselt in Maastricht onderuit gegaan bij directe concurrent MVV. De Schapenkoppen verloren de kelderkraker in de eerste divisie met 3-1. Na deze nederlaag staat de ploeg van trainer Jan Zoutman op doelsaldo laatste.

MVV en FC Dordrecht gingen in de eerste helft slordig met het balbezit om. Bovendien hadden beide teams moeite om kansen te creëren. Pas in de 37e minuut kon het eerste schot op doel genoteerd worden. Kevin Vermeulen bracht Kevin Jansen in stelling, maar de middenvelder van FC Dordrecht vuurde de bal in buitenspelpositie op doelman Mike Havekotte (ex-FC Dordrecht) af.

Vlak voor het rustsignaal kreeg MVV de grootste kans van de eerste helft. Arne Naudts mocht tweemaal gevaarlijk uithalen. Eerst stopte keeper Anthony Swolfs de bal nog voor FC Dordrecht, waarna Naudts de rebound naast schoot.

Weinig kansen

Na de rust nam MVV de voorsprong. Daar had de thuisploeg in de 56e minuut wel wat geluk bij. Jérôme Deom gaf de bal aan de linkerkant van het zestienmetergebied de bal voor, waarna Bradley Vliet van FC Dordrecht de bal ongelukkig in eigen doel werkte (1-0). Tot overmaat van ramp maakte voormalig FC Dordrecht-speler Oussama Zamouri halverwege de tweede helft fraai de 2-0 voor MVV.

Na het tweede Limburgse doelpunt moest FC Dordrecht nog meer aanzetten, maar MVV kreeg vervolgens de beste kansen. Swolfs redde de Dordtenaren tweemaal.

Uit het niets kwam FC Dordrecht een kwartier voor tijd op 2-1 na een rake kopbal van Jari Schuurman. Vervolgens zette Dordt aan om de gelijkmaker binnen te prikken, maar schoten van Gianni dos Santos en Schuurman mochten niet meer baten. MVV besliste in de blessuretijd de wedstrijd door defensief geschutter van FC Dordrecht via Jelle Duin af te straffen (3-1).

MVV - FC Dordrecht 3-1 (0-0)

56' 1-0 Bradley Vliet (eigen doelpunt)

68' 2-0 Oussama Zamouri

76' 2-1 Jari Schuurman

90+5' 3-1 Jelle Duin

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Hobbel (61' Agrafiotis), Aktas, Bliek (90+1' Koswal), Vliet; Vermeulen, Sürmeli, Schuurman, Jansen (68' Musaba); Valpoort (68' Vicario), Dos Santos