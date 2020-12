'Poederbrief' blijkt pakketje met pre-workout

De Rotterdamse politie is vrijdagavond opgeroepen om een kijkje te nemen bij het postsorteercentrum van PostNL, vanwege de mogelijke vondst van een poederbrief of verdovende middelen. Tijdens het sorteerproces was namelijk een pakketje kapot gegaan en kwam wit poeder tevoorschijn. Vals alarm, bleek al snel.

PostNL nam het zekere voor het onzekere na het aantreffen van het goedje en schakelde de politie in. Agenten hebben vervolgens onderzoek gedaan. Daaruit blijkt geen sprake van een poederbrief of drugsvondst, maar van een zogeheten pre-workout. Dat is een voedingssupplement in poedervorm, dat sommigen gebruiken voor zij gaan sporten.

"Dat zou pas explosief sporten zijn", schrijft de politie Maas en Rotte op Instagram. "De post is weer overdragen aan PostNL. Zij gaan er zorg voor dragen dat de ontvangers weer aan hun goede voornemens kunnen werken in 2021."



