Naar verwachting geen nieuwe spelers voor FC Dordrecht, 'tenzij iemand weggaat'

Na de 3-1 nederlaag bij MVV van afgelopen vrijdag in Maastricht is FC Dordrecht in de eerste divisie de hekkensluiter. Ondanks dat de winterse transfermarkt in januari weer open gaat, kan de ploeg van trainer Jan Zoutman waarschijnlijk geen nieuwe spelers halen. "Pas als er iemand weggaat, dan zal er wat mogelijk zijn."

Momenteel rekent Zoutman op transfergebied bij FC Dordrecht nergens op. "Maar wie weet komen er nog positieve verrassingen uit de hoge hoed. Komende week gaan we daar naar kijken", zegt de hoofdtrainer, die momenteel eerst vertrouwen wil hebben in de spelers die al bij FC Dordrecht zijn. "We gaan proberen om het met deze jongens beter te doen dan tegen MVV."

FC Dordrecht heeft een samenwerkingsverband met eredivisionist Fortuna Sittard. De Schapenkoppen huren van de Limbugers al een aantal spelers, maar omgekeerd kunnen spelers ook overstappen. Zo heeft Jari Schuurman afgelopen zomer meegetraind met Fortuna Sittard. Een blessure zorgde ervoor dat de creatieve middenvelder niet getransfereerd kon worden.

"Ik moest eerst fit worden. Dat ben ik nu", zegt Schuurman. "Het is nu winterstop voor ons. Fortuna heeft dat nog niet. Dat staat even op een lager pitje. Maar we gaan in gesprek en dan zie ik wel wat voor perspectief voor mij is. Als dat er überhaupt is."

Schuurman verwacht wel het komende halfjaar bij FC Dordrecht te blijven: "Maar ik denk dat ik een stap hogerop kan."