Een quarantainehotel speciaal voor zeevarenden

Hotel Wings bij Rotterdam Airport is al een halfjaar het coronahotel van de Rotterdamse haven. Het viersterrenhotel heeft een hele etage gereserveerd voor gestrande zieke bemanningsleden. Ook zeelui die verplicht enkele dagen in quarantaine moeten, kunnen in het hotel terecht.

De GGD en het havenbedrijf hebben het hotel al tijdens de eerste coronagolf gevraagd deze voorziening te leveren. Sindsdien hebben zo’n 750 gasten tussen de twee en veertien dagen afgezonderd op een kamer gezeten. Dankzij een vrijstelling van de Veiligheidsregio kunnen ze ook nu nog steeds gebruikmaken van roomservice.

Tekst gaat verder onder de video

Project-engineer Thijs de Korte zit sinds zit vorige week zaterdag in quarantaine. Hij is door een collega positief getest, vlak voor hij in de offshore aan het werk zou gaan. Uit voorzorg is de hele 31-koppige bemanning vervolgens in quarantaine geplaatst.

De Korte heeft weinig last van de coronaverschijnselen en kan daardoor op zijn laptop blijven werken. Over zijn kamer is hij zeer te spreken. "Die is lekker ruim en nu kan ik in ieder geval mijn vriendin niet besmetten. Verder is het vrij saai. Ik kijk televisie, lees boeken en slaap veel."

Echt ziek

Sales manager Marieke van Ballegooijen vergelijkt de situatie met die in een zorghotel, maar dan zonder verpleging: "We verzorgen ontbijt, lunch en diner en wat verder nodig is, zoals paracetamol en aspirines. Zodra iemand echt ziek wordt, bellen we de GGD en worden ze opgehaald."

Vooraf en tijdens hun verblijf worden alle gasten door een GGD-arts getest. Dit gebeurt in de strijkkamer van het hotel. De arts ontvangt hier de gasten één voor één en het personeel brengt ze daarna weer terug naar de kamer.

In het begin was er nog wel wat aarzeling bij de eigen medewerkers, bekent Van Ballegooijen. "Sommigen vonden het eng om met coronagasten in aanraking te komen. Naarmate je er meer over weet en er langer mee werkt, blijkt het allemaal niet zo spannend. Als je je mondkapje maar op houdt, handschoenen draagt en je je verder aan de regels houdt."

Kamerpas

De gasten moeten permanent op hun kamer blijven. Ze krijgen ook geen kamerpas, om de bewegingen op de gang zoveel mogelijk te beperken. De deur gaat alleen open voor het aanpakken van de maaltijden, het wasgoed en andere roomservicezaken.

"Los van wifi en een televisie kunnen we ze verder weinig bieden. Maar zeker de bemanning die al heel lang op zee zit, vindt dat niet erg. Ze zijn aan boord van het schip gewend om met z’n drieën in een veel kleinere hut te slapen. En nu kunnen ze lekker veel naar huis bellen."

Zodra een gast het hotel verlaat, blijft de kamer twee dagen onaangeroerd. Pas daarna maakt de huishoudelijke dienst de kamer weer effectief schoon en gereed voor de volgende gast. "Zo weten we zeker dat het allemaal veilig is," aldus de hotelmanager.