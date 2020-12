Rotterdamse dichteres Jana Beranová laat haar woning na aan Verhalenhuis Belvédère

De Rotterdamse dichteres Jana Beranová wil dat haar huis in de Rotterdamse Provenierswijk na haar dood een veilige plek wordt voor schrijvers die op de vlucht zijn.

Zij heeft de Rotterdamse stichting Verhalenhuis Belvédère in haar testament opgenomen als erfgenaam, met als doel haar woning aan de Versijdenstraat te behouden als cultureel erfgoed. Ze wil dat het een 'huismuseum' wordt en een veilige plek voor schrijvers die op de vlucht zijn.

Als niemand luistert...

Jana Beranová (Plzeň, Tsjechië, 2 mei 1932) schrijft proza en poëzie, vertaalt en presenteert. Ze is voormalig stadsdichter van Rotterdam. In 2008 ontving zij de Erasmusspeld voor haar inzet voor de letteren in Rotterdam.

Bekend is haar tekst voor Amnesty International: 'Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van woorden.'