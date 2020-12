Kledingbank Rotterdam dicht, opnieuw protesten op de coolsingel en de week van Hamza, dit is het wek- en weerbericht van 19 december

Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en vanmiddag kan er even wat lichte regen vallen, daarachter volgen dan weer opklaringen. Het wordt 11 graden en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind, kracht 4 of 5. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen in de regio en blijft het droog. Het koelt niet verder af dan 7 graden. De zuidenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

Ook kledingbank Rotterdam moet de deuren sluiten. Met tranen in de ogen zit een groepje vrijwilligers van de kledingbank in Rotterdam-Delfshaven vrijdagmiddag bij elkaar om klanten te bellen met slecht nieuws. Aanvankelijk kon de gemeente niet zeggen of de kledingbank wel of niet open mocht blijven, maar donderdagavond kwam het besluit: de deuren moeten dicht tot 19 januari.

Opnieuw protest op Coolsingel tegen coronamaatregelen.Een groep van ongeveer honderd mensen heeft vrijdagavond in het centrum van Rotterdam gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, de overheid in het algemeen en pedofilie. De groep verzamelde zich rond 20:30 uur tegenover het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel en maakt volgens de politie flink lawaai.De regio Rotterdam is een van de eerste regio's waar de GGD gaat beginnen met vaccineren. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD Rotterdam-Rijnmond.Wanneer en waar wordt begonnen met vaccineren, is nog niet duidelijk.En de week van Hamza. Onze verslaggever Suzanne Mulder ontmoette Hamza een maand geleden toen de kippen die jaren rond zijn garagebedrijf rondscharrelden, gevangen - en meegenomen werden. Iedere week legt Suzanne hem een paar vragen voor naar aanleiding van de gebeurtenissen in die week.

Wat je kunt verwachten

In Sanders Gerse Gasten rijdt Sander de Kramer met prominente regiogenoten in zijn stokoude Seat Panda langs plekken die voor hen belangrijk zijn. Deze week is dat met minister Hugo de Jonge.