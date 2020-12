Korpschef Henk van Essen wil meer diversiteit bij politie

De samenstelling van de politieteams moet meer worden afgestemd op de gebieden waarin zij actief zijn. Zo moeten agenten in bijvoorbeeld Rotterdam meer passen bij de bevolking dan nu het geval is. Dat geldt ook voor het platteland. Dat zegt de landelijke korpschef Henk van Essen.

Op basis van een investeringsagenda van de politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en regioburgemeesters benadrukt Van Essen ook dat er meer wijkagenten moeten komen.

"Onze zichtbaarheid in de wijk moet beter", zegt Van Essen. "Mensen willen de wijkagent kennen en zelf gekend worden. Netwerken opbouwen die ook in roerige tijden kunnen worden benut. Lokale verankering is de ruggengraat van de politie." Volgens hem zijn hier minstens 3500 extra mensen uit de basisteams voor nodig zijn.

Van het kabinet verwacht hij minstens 600 miljoen euro om de huidige capaciteitsproblemen aan te pakken. "En dan nog kunnen we niet aan alle verwachtingen voldoen."