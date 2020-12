Vrouw overleden bij brand in Gorinchem

Bij een brand in een woning aan de Prinses Margrietstraat in Gorinchem is zaterdagochtend een 70-jarige bewoonster om het leven gekomen. De hulpdiensten hebben geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De brandweer kwam zaterdagochtend vroeg af op een melding dat er koolmonoxide was vrijgekomen uit een cv-ketel bij de buren. Of dat iets te maken heeft met de brand die later uitbrak, is nog niet bekend. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid wordt daar onderzoek naar gedaan.

De brand was op de benedenverdieping ontstaan. De naastgelegen woningen hebben geen schade opgelopen, maar werden uit voorzorg wel ontruimd.

Burgemeester Reinie Melissant is naar de woning van de overleden vrouw geweest en heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden en de omwonenden. "Het is vreselijk dat dit gebeurd is", zegt ze. "Ik leef mee met de nabestaanden, familie en de omwonenden. Maar ook met de hulpdiensten."