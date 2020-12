Sparta biedt goed partij tegen FC Groningen, maar wint laatste thuisduel van 2020 niet

In de beginfase schoot Sparta uit de startblokken. Uit een hoekschop van Sven Mijnans kopte Bart Vriends de bal over. Na een goede start van de Rotterdammers nam FC Groningen echter het initiatief en kwamen de bezoekers net na het kwartier op voorsprong. Voormalig Feyenoord-speler Wessel Dammers reageerde attent op een niet goed verdedigde corner van FC Groningen (0-1).

Vervolgens bleef Sparta een tijdje onder druk. Het team van trainer Danny Buijs, voormalig speler van Excelsior, Feyenoord en Sparta, kreeg zeker een aantal kansen. Uiteindelijk pakte Sparta rond het halfuur de draad op. Zo scoorde Deroy Duarte vanuit buitenspelpositie, waarna het doelpunt terecht werd afgekeurd. In de 36e minuut viel dan de verdiende gelijkmaker. Lennart Thy rondde voor Sparta een schitterende aanval af (1-1).

Zo klonk de 1-1 bij Sparta-FC Groningen op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Strand Larsen op schot

Maar ook FC Groningen maakte een fraaie goal op Het Kasteel. Ex-Feyenoorder Mo El Hankouri krulde in de 53e minuut aan de linkerkant van het veld met zijn rechterbeen de bal goed voor. Jørgen Strand Larsen tikte met rechts uiteindelijk de 1-2 in het doel. Sparta beet snel van zich af en scoorde via Bryan Smeets snel een goal. Dat doelpunt ging echter niet door, omdat aangever Duarte buitenspel liep.

Sparta zette wel aan, maar had moeite om tot kansen te komen. FC Groningen kreeg ook niet veel mogelijkheden. De bezoekers waren wel efficiënt. In de 73e minuut maakte Strand Larsen zijn tweede goal van de wedstrijd (1-3). Sparta deed wel iets terug via invaller Wouter Burger. De huurling van Feyenoord ramde dichtbij het doel van FC Groningen de 2-3 binnen.

Zo klonk de 2-3 bij Sparta-FC Groningen op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

De thuisploeg ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. In de blessuretijd had invaller Reda Kharchouch in de scrimmage dé kans op de 3-3, maar FC Groningen-doelman Sergio Padt redde fraai in zijn linkerhoek.

Sparta - FC Groningen 2-3 (1-1)

16' 0-1 Wessel Dammers

36' 1-1 Lennart Thy

53' 1-2 Jørgen Strand Larsen

74' 1-3 Jørgen Strand Larsen

80' 2-3 Wouter Burger

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen (76' Beugelsdijk), Pinto (76' Meijers); Mijnans (67' Kharchouch), Harroui, Smeets (67' Engels), Auassar, D. Duarte (76' Burger); Thy