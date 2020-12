Rotterdammers hoog op de kieslijst van Denk voor de Tweede Kamerverkiezingen

De Rotterdammers staan op nummer 3 en 4 op de lijst, achter lijstaanvoerder Farid Azarkan en Tunahan Kuzu. Mochten Van Baarle en Hoesein daadwerkelijk in de Kamer komen dan willen ze dat combineren met hun werk in de Rotterdamse gemeenteraad.

Van Baarle werkt nu naast zijn baan in Rotterdam als medewerker van de Haagse Tweede Kamerfractie. Hij vindt het een eer als hij na de verkiezing de Tweede kamer in zou mogen, maar hij wil zijn werk in Rotterdam gewoon afmaken. "Ik ben gekozen voor vier jaar in de raad", zegt hij daarover.

Dat het hard werken wordt, realiseert hij zich terdege. "Ik denk dat het te combineren is. Ik ben gewend om 70 uur per week te werken."