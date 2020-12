Chauffeurs boos op actievoerders ECT

Voorzitter K. de Waardt van VERN: "Het is een klein aantal kaderleden van de FNV dat ervoor zorgt dat geen enkele container verwerkt wordt. De schade voor de klanten is enorm groot, zeker in deze moeilijke periode van corona en teruglopende inkomsten."

Het werk op de terminals van containeroverslagbedrijf ECT ligt sinds vrijdagmorgen stil. De medewerkers willen pas weer aan de slag als ze van de directie uitleg krijgen over de reden voor het stopzetten van de cao-onderhandelingen.



De VERN keurt de stakingsactie juist nu af, in de drukste periode van het jaar. "De terminals raken zo het werk kwijt aan Antwerpen of Hamburg en het is maar de vraag of de schepen terugkeren naar Rotterdam. Rotterdam wordt zo gezien als onstabiele haven."

De Waardt stelt dat de actievoerders allerlei andere partijen meesleuren in het conflict: "Niet alleen het personeel dat geen lid is van de FNV, maar ook de transporteurs, binnenschippers, rederijen, klanten en toeleveringsbedrijven zijn de dupe. En bij niemand kan de schade verhaald worden."