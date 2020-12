Carrie stopt als sociaal advocaat: 'We gaan haar heel erg missen'

Eind 2019 flapte ze het eruit in het programma 'De Verdieping': "Ik stop per 2021 als sociaal advocaat." In de studio van Rijnmond sprak Carrie Jansen openhartig over de vaak schrijnende familiezaken die zij onder haar hoede had als sociaal advocaat. Op 1 januari is het dan zover, dan gaat Carrie wat anders doen.

De waardering vanuit 'Den Haag' blijft uit, zo zei ze eind vorig jaar. En met het budget dat beschikbaar is voor de sociale advocatuur is het bikkelen voor de advocaten, die het allang niet meer zien als inkomstenbron maar puur als missie. Nu is het bijna zover: ze hangt de toga aan de kapstok.

Afscheidsinterview

Maar niet voordat ze stevig aan de tand is gevoeld door radiomakers Paul Verspeek en Ruud de Boer, opnieuw in de studio van Rijnmond. Maar ook haar inspirator, Mariette Opstelten, belde op naar de studio om Carrie het beste te wensen. En zo werd ze verder verrast door haar collega's in de uitzending, alsook door burgemeester Aboutaleb en Peter Hanenberg, deken van de Orde van Advocaten Arrondisement Rotterdam. Die laatste overhandigde haar 'De Carrie', Carrie's eigen glossy.

De meeste mensen denken 'Carrie' te kennen: "Dat is toch die rooie met die grote bek?" Maar tijdens het afscheidsinterview bij Rijnmond was ze soms stilletjes. Overmand door de lovende woorden. Maar zodra haar passie weer ter sprake kwam - het opkomen voor mensen die terecht zijn gekomen in vreselijke gezinssituaties - spatte het vuur uit haar ogen.

Reden te meer om dit bijzondere studiogesprek terug te luisteren via deze pagina (swipe de afbeeldingen) of via de podcast: abonneer je op 'De Verdieping met Ruud de Boer'.

