PKC heeft begrip voor vraagtekens bij start Korfbal League: 'Nederland doet een stapje terug en wij een stapje vooruit'

Herstelde Brett Zuijdwegt (PKC) is eerlijk over eerste lockdown: 'Kwam mij niet slecht uit'

Terwijl Nederland afgelopen week werd geconfronteerd met een tweede lockdown, kregen veel sportbonden te horen dat de competities in de hoogste afdelingen weer mogen beginnen. De Korfbal League start bijvoorbeeld op zaterdag 16 januari. Favoriet PKC/Vertom uit Papendrecht kijkt er naar uit, maar heeft begrip voor de vraagtekens. "Blij en opgelucht, maar we willen ook onze ogen niet sluiten."

Bijna de gehele selectie van PKC 1 en 2 komt zaterdagochtend bij elkaar. Twee spelers trainen apart in de naastgelegen fitnessruimte. Een ander blijft thuis, omdat haar moeder verkouden is. Zo staat het ook in de richtlijnen van het KNKV voorgeschreven.

Wat doet PKC als blijkt dat op de dag van de zaalfinale een huisgenoot van de beste speler verkouden is? "Dan blijft die thuis", zegt trainer Wim Scholtmeijer vastberaden. "Wij voelen die verantwoordelijkheid. Je zoekt altijd waar de ruimte is, maar op dit vlak niet. De gezondheid van de mensen is belangrijker dan wat ook."

Verdeeldheid

In de korfbalwereld heerst verdeeldheid. Waar iedereen als liefhebber uitkijkt naar de start van de drukstbezochte zaalcompetitie van Nederland, worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst. Hoe is het te rijmen dat amateurcompetities zoals korfbal, volleybal en basketbal mogen beginnen, terwijl bijvoorbeeld scholen en de horeca gesloten moet blijven?

Scholtmeijer: "Nederland doet een stapje terug en wij een stapje vooruit. Dat creëert frictie. Tegenstelling. Ik heb begrip voor de vraagtekens. Buiten de sport volgen wij de richtlijnen van het RIVM zo goed als mogelijk. Binnen de lijnen volgen wij de nieuwe richtlijnen van het NOC*NSF. De tijd dat je op het veld binnen anderhalve meter van elkaar staat, is enorm klein. Daarmee dus ook de kans op besmettingen."

"Natuurlijk is het geen waterdicht verhaal. Dat blijkt uit de vele voorbeelden. Maar wij maken gebruik van de ruimte die wij krijgen. Zoals het er bij ons aan toegaat, heb ik heel veel vertrouwen erin dat het goed gaat. En natuurlijk is het terecht als je aan de kaak stelt hoe het in de horeca en andere branches gaat, maar de sport op het speelveld brengt weinig risico's met zich mee."

Wim Scholtmeijer spreekt uitgebreid over verdeeldheid start Korfbal League en zijn eerste seizoen als coach van PKC. De tekst gaat verder onder de video:

Clubs betalen tests

Om die risico's te beperken, blijven de kleedkamers dicht, dragen alle spelers mondkapjes en wordt er bij uitwedstrijden met maximaal drie personen in een auto terug gereden. Ongedoucht. Het is de bedoeling dat de spelers uit de Korfbal League en de Reserve Korfbal League tweemaal per week worden getest, op dinsdag en zaterdag. Iedereen moet voorafgaand aan een duel zijn/haar test laten zien. Zodra iemand positief is getest, wordt diegene uit de zaal verwijderd. De twaalf korfbalclubs moeten het zelf betalen, al is er meegedacht vanuit NOC*NSF.

Een test kost 6,80 euro per persoon per test. Omdat de nationale sportkoepel deze tests grootschalig heeft ingekocht, blijft het voor de verenigingen wel behapbaar. De totale kosten voor het testen bedragen dit seizoen zo'n 6000 euro per club.

Dolgelukkige spelers

Net als hun trainer zijn ook de spelers dolgelukkig dat ze weer het veld op mogen. Jelmer Jonker verhuisde vanuit het noorden van het land naar Papendrecht om zijn droom achterna te jagen: landskampioen worden. De international kan niet wachten om te beginnen: "Ik ben blij dat ik mag korfballen. Het is belangrijk dat we goed naar de overheid luisteren. Dat heb ik het laatste half jaar ook gedaan. Nu ligt er een nog strenger protocol voor ons. Ik ga er vanuit dat dit veilig genoeg is, want anders zouden ze ons ook niet laten starten."

Jelmer Jonker (PKC) praat over corona en zijn vertrek bij DOS'46. De tekst gaat verder onder de video:

Brett Zuijdwegt liep ruim een jaar geleden een zware knieblessure op. Nu ze helemaal hersteld is, verheugt ook de 21-jarige Dordtenaar zich op de start van de Korfbal League. "Ik lig er al bijna een jaar uit", zegt de PABO-student, die alle scholen zag sluiten. "Het enige wat wij kunnen doen, is ons zo goed mogelijk aan de regels houden. Thuisblijven als iemand in je gezin verkouden is. Ook bij een belangrijke wedstrijd, ja."

De Herstelde Brett Zuijdwegt (PKC) is eerlijk over eerste lockdown: "Kwam mij niet slecht uit". De tekst gaat verder onder de video:

Schijnbubbel

Van veel amateursporters wordt verwacht dat zij in een bubbel leven. Meer dan een schijnbubbel is het niet, want het merendeel werkt naast hun leven als topkorfballer. "Natuurlijk is het een schijnbubbel", bevestigt Scholtmeijer.

"Als we hier weggaan, dan komen wij ook in de normale wereld terecht. Het is geen ultieme NBA-bubbel, dat je met z'n allen opgesloten zit in een Disney-park. We hebben afgesproken om ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen te houden. Je gaat niet in een keet een feestje vieren. Als iemand in de familie verkouden is, blijf je thuis."

Kulargument

In eerste instantie communiceerde sportkoepel NOC*NSF dat de competities mochten beginnen om niet de aansluiting met het buitenland te verliezen. "Dat is kul", zegt Scholtmeijer, die tot de herfst nog bondscoach was. Hij ziet het starten van de Korfbal League als een opstap naar meer.

"Voor mij is het meer een gezondheidsdiscussie; dat sport wordt gebruikt om COVID-19 tegen te gaan. Dat is de belangrijkste opstap: mensen die minder bewegen, maken een hogere kans om besmet te raken. Voor de jeugd is het heel belangrijk om te sporten, zeker nu de scholen dicht zijn."

Livestreams

Om zoveel mogelijk korfballiefhebbers thuis tegemoet te komen, heeft het KNKV de wedstrijden zoveel mogelijk verspreid. Via professionele livestreams, waarin de korfbalsport landelijk gezien voorop loopt, kan iedere wedstrijd worden bekeken. PKC oefent op 2 januari uit bij TOP, een week later komt Fortuna naar Papendrecht. Op zaterdag 16 januari is de eerste competitiewedstrijd. In een lege hal, maar met volle overtuiging dat het seizoen gezond afgerond kan worden.