RIVM: 862 nieuwe coronabesmettingen en 2 mensen overleden in de regio

Overigens werden eerder deze week in heel Nederland 6000 positieve tests niet meegeteld door vertraging in het GGD-computersysteem. Een deel van die positieve tests is alsnog woensdag en donderdag meegeteld, al is het niet duidelijk hoeveel precies. "Maar zelfs inclusief die correctie zijn de aantallen hoog", liet het RIVM eerder weten.

De afgelopen 24 uur zijn twee sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd; één in Hellevoetsluis en één uit de gemeente Nissewaard. Twaalf regiogenoten zijn opgenomen in het ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Rotterdam (247). Daarna volgt Dordrecht (80).

Landelijk zijn 12.282 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 281 meer dan vrijdag. In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 56 mensen overleden aan het coronavirus, ten opzichte van 85 een dag eerder.

Het aantal positieve tests verschilt altijd per dag, onder meer omdat er niet elke dag evenveel mensen getest worden. Omdat het aantal nieuwe besmettingen dagelijks schommelt, geeft een weekgemiddelde beter zicht op een stijging of daling van het aantal besmettingen. Vandaag ligt het gemiddeld aantal besmettingen van afgelopen week op 936 per dag, tegenover 771 vorige week vrijdag.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 13 - 1088

Albrandswaard: 12 - 1478

Barendrecht: 18 - 2430

Brielle: 6 - 649

Capelle aan den IJssel: 25 - 3315

Dordrecht: 80 - 6133

Goeree-Overflakkee: 18 - 1962

Gorinchem: 31 - 1753

Hardinxveld-Giessendam: 20 - 919

Hellevoetsluis: 6 - 1335

Hendrik-Ido-Ambacht: 14 - 1549

Hoeksche Waard: 62 - 3276

Krimpen aan den IJssel: 26 - 1590

Lansingerland: 44 - 2971

Maassluis: 21 - 1662

Molenlanden: 40 - 1958

Nissewaard: 21 - 3902

Papendrecht: 20 - 1419

Ridderkerk: 33 - 2321

Rotterdam: 247 - 38977

Schiedam: 26 - 4667

Sliedrecht: 29 - 1346

Vlaardingen: 23 - 4255

Westvoorne: 1 - 461

Zwijndrecht: 26 - 2261

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.