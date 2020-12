Een jaar zonder Deelder, een karakterschets op glad ijs

Op de ochtend van donderdag 19 december 2019 werd ik gebeld. Het was Annemarie, begenadigd kunstenaar en de eeuwige ‘verloofde’ van schrijver, dichter, performer en nachtburgemeester Jules Deelder. Op rustige toon vertelde ze me dat Jules die nacht was overleden. Zo rond vijven. In het Erasmus, in haar bijzijn.

Jules, die voor zover ik weet nooit ziek was, had zich al een paar dagen niet lekker gevoeld. Een griepje, zo leek het. Maar eenmaal in het ziekenhuis wees onderzoek uit dat meerdere van zijn organen op omvallen stonden. Hij was op, op zijn 75e. Niet heel raar na een leven vol drank en drugs.

En toen is-ie in de nacht vertrokken, begeleid door de jazzklanken waar hij zo van hield.

Gebeurtenis met impact

Wat ik moest voelen bij deze doodstijding wist ik niet zo goed. Wel wist ik wat me te doen stond. Rijnmond bellen. Als íets nieuws was, dan was dít het wel. Ik kreeg nieuwslezer Dave Datema aan de lijn. Langzaam en enigszins toonloos zei ik: "Dave, ik had net de weduwe van Jules Deelder aan de lijn."

In de halve seconde daarna voelde ik mijn collega schakelen. Meteen hoorde ik hem over de redactie schallen: "Jongens, Deelder is dood!"

Ik wist natuurlijk dat deze mededeling een hele nieuwsmachinerie in werking zou zetten. Zoiets heb ik eerder meegemaakt bij het overlijden van Toon Hermans en Frank Sinatra. Zo’n bericht wordt voor een deel met droefenis en ontsteltenis ontvangen, helemaal bij Deelder. Maar er is ook opwinding, een opwinding die grenst aan euforie. Want dit is de brandstof waar nieuwsmedia op draaien. Een gebeurtenis met impact. Meteen is iedereen alert. Hoe gaan we dit brengen? Wie kunnen we bellen? Er is werk aan de winkel.

Rijnmond bracht de hele verdere dag een stroom aan verhalen van mensen over de betekenis van Deelder voor de stad, voor de literatuur, voor Sparta, voor de jazzwereld en voor henzelf. Ik was zelf een van de sprekers die aanschoof in de radiostudio, samen met freelance journalist Anton Slotboom die net bij zijn uitgever het manuscript van een Deelder-biografie had ingeleverd en die nu minimaal van alles in de verleden tijd kon gaan zetten.

In februari 2020 verscheen die biografie alsnog, een fraaie biografie - een biografie van een bewonderaar - onder de titel: De zin van het leven ben je zelf. En met als ondertitel: Het compromisloze bestaan van Jules Deelder.

Onlangs verscheen daarop een soort vervolg: Beter opbranden dan uitdoven. Ondertitel: Een jaar zonder Jules.

Tekst gaat verder onder de foto



Als het loopt als een eend...

Voor dat tweede boek heeft Anton mij ook gebeld. De anekdote zoals ik die hierboven heb opgeschreven, heeft Anton heel adequaat genoteerd. Iets anders waar ik het ook met hem over heb gehad, heeft hij alleen in algemene termen meegenomen. Ik denk: vanwege glad ijs. Ik stelde namelijk een voor sommigen wat gewaagde diagnose. Ik vertelde Anton dat Jules mij in alles het schoolvoorbeeld leek van iemand met het Syndroom van Asperger. Dat hij in zekere mate een autist was.

Mag je iemand zomaar zo'n label opplakken? Daar verschillen de meningen over. Onder psychiaters geldt het als onethisch om een professionele opinie te geven over een publieke figuur die je niet persoonlijk hebt onderzocht en van wie je geen toestemming hebt gekregen om zijn of haar mentale gezondheid ter discussie te stellen in publieke uitlatingen. En misschien dat journalisten met hun gemiddeld genomen wat minder gestructureerde kennis van de menselijke geest zich wel nóg terughoudender moeten opstellen in dezen, maar persoonlijk denk ik: als het loopt als een eend, als het zwemt als een eend, en als het kwaakt als een eend, is het meestal een eend.

Tekst gaat verder onder de foto



In zichzelf gekeerd

Asperger is een - in professionele kring in onbruik geraakte, maar daarom niet minder treffende - term voor een wat afwijkende manier van informatieverwerking die samengaat met een verzameling eigenschappen in het autistische spectrum. Denk aan mensen van een gemiddelde tot hoge intelligentie die in zekere mate in zichzelf gekeerd zijn. Die vaak geen oogcontact maken, die meer dan gemiddeld hun best moeten doen om zich in te leven in anderen, die vaak niet instinctief sociale situaties aanvoelen, die moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van vriendschappen, die helemaal kunnen opgaan in een bepaalde activiteit of interesse, die heel gedetailleerde kennis of heel specifieke voorwerpen verzamelen, die over hun 'specialisme' eindeloos kunnen doorpraten terwijl de gesprekspartner er allang geen interesse meer voor toont, die - op het inflexibele af - vasthouden aan bepaald gedrag, die behept zijn met een grote gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels en die een opvallend gebrek aan respect voor autoriteit aan de dag leggen.

Wat ook nog weleens wordt genoemd: archaïsch - ouderwets - taalgebruik. Spreken in schrijftaal, in persklare zinnen. Met als - deels onbedoeld - effect: hilariteit, of juist dodelijke ernst.

Dit alles bij elkaar lijkt me een vrij adequate schets van de persoon Deelder, voor zover ik hem kende. Ik ben een paar keer bij hem thuis geweest, hij een keer bij mij, we hebben elkaar meermaals voor de radio en de krant gesproken, ik volgde zijn verrichtingen in het openbare leven, en voor mijn gevoel vinkte hij heel wat vakjes aan in de Asperger-checklist.

Tekst gaat verder onder de foto



Foto: Marianne den Hoed

Als ik met hem sprak was het altijd even aftasten in hoeverre we echt ‘contact’ hadden. Hij leek zich comfortabeler te voelen bij het vertellen van verhalen, bij het houden van monologen, dan bij het voeren van een gesprek op basis van wederkerigheid. Hij was iemand van vrij grote preoccupaties: Sparta, de Tweede Wereldoorlog, jazz.

Hij was ook een verwoed verzamelaar. In zijn privé-jazzkelder stonden heel wat strekkende meters bijzondere jazzplaten, waar hij ook nog eens bijna encyclopedische kennis over bezat. En hij had een hang naar de taal en de vormgeving van een tijd die hij zelf niet had meegemaakt.

Alles bij elkaar het prototype van een (geslaagde) Asperger. Net als Drs. P trouwens. En ikzelf. Ik mag mezelf zelfs beroepen op een officiële diagnose.

Geïntimideerd

Zo'n label Asperger beschouw ik niet als negatief. Het label definieert ook niet de hele persoon. Je bent meer dan alleen dat. Ik denk wel dat zo’n 'diagnose' het voor de buitenstaander makkelijker maakt om iemands gedrag te plaatsen. Het label kan helpen om duidelijk te maken dat iemand zich op een andere manier gedraagt dan jij, omdat hij nou eenmaal anders in elkaar steekt.

In dat tweede boek van Anton Slotboom over Deelder zegt Bertus Barbier van de fameuze kapperszaak Schorem bijvoorbeeld dat hij Deelder bewonderde als stijlicoon. Deelder was een opvallende verschijning met zijn kapsel en zijn kleding. Bertus vindt het ‘dapper’ en getuigen van ‘lef’ dat Deelder anders durfde te zijn. "Je moet op zoek naar de kern van wie je zélf bent. En dan nog: je kunt jezelf wel wíllen zijn, maar daar schiet je niks mee op. Je moet jezelf durven zijn. En dat durfde Jules."

Tja, was het voor Jules wel een kwestie van zich dúrven manifesteren zoals hij zich manifesteerde? Was het niet meer een kwestie van simpelweg zo zíjn?

Door zijn eigenheid, door zijn misschien wat strenge voorkomen en door zijn naar binnen gekeerdheid, schiep Jules een zekere afstand tot zijn omgeving. Kon je hem wel zomaar aanspreken als je hem in het café zag staan achter de flipperkast? Bertus Barbier mocht Jules later tot zijn vaste klanten rekenen, maar voor het zover was voelde hij een vrij grote drempel als hij Deelder in café Ari zag: "(…) we durfden nooit iets tegen hem te zeggen. (…) ik was eigenlijk een beetje geïntimideerd."

Als Jules ergens een duidelijke rol had, was het anders. In de zomer van 2019 speelde hij met een band in een reeks Rotterdamse verzorgingscentra. Gitarist Cok van Vuuren, een van de bandleden: "Je zou verwachten dat hij, gezien zijn imago, zichzelf in de kleedkamer zou afzonderen. Maar dat gebeurde helemaal niet. Na optredens stond hij juist altijd meteen tussen de mensen. (…) Het ging natuurlijk vaak over vroeger. En daar ging Jules dan ook helemaal in op."

Tekst gaat verder onder de video



Vriendschap?

Mensen die wat intensiever met Deelder omgingen, vinden het moeilijk om hun relatie met hem te benoemen. Ze kwamen hem tegen in de stad, bij optredens, en deelden interesses, maar van een ‘gewone vriendschap’ was geen sprake. Saxofonist Hans Dulfer bijvoorbeeld stelt zichzelf in 'Een jaar zonder Jules' een wezenlijke vraag: "We hielden een beetje van elkaar. Ik gaf hem vaak muziek, en hij gaf mij muziek. En hij belde me vaak op als hij weer eens in de buurt van Amsterdam moest spelen. (…) We ontmoetten elkaar graag, en het liefst ook op plekken waar veel andere mensen waren. (…) Ja, wat ben je dan voor Jules? Een vriend? Ik weet het eigenlijk niet. Ik sprak na de begrafenis Wilfried de Jong. Hij zei: “Ik ben eigenlijk nooit bij Jules thuis geweest." Ik antwoordde: ”Ik ook niet.” Best vreemd, eigenlijk."

Elders in het boek wordt Wilfried geciteerd. "Jules kon zo verschrikkelijk mooi door Rotterdam lopen. Hij was een fenomeen. Het zweefde een beetje, het had een soort swing." Het klinkt bijna alsof hij van een afstandje een elegante, vreemde diersoort beschrijft.

Deelder wist allerlei mensen dan wel te raken met zijn uit marmer gehakte gedichten, verhalen en optredens, hij bleef een soort éénpersoons heelal. Of zoals de Vlaamse dichter en schrijver Tom Lanoye het uitdrukt in het genoemde herdenkingsboekje: "Ik vond het altijd fantastisch hoe hij optrad, en hoe hij een heel universum wist te creëren, waarvan hij de dragende persoon was. (…) Hij creëerde een volstrekt eigen kosmos."

Tekst gaat verder onder de foto



Onhandelbaar

Dat Jules zich weleens onhandelbaar opstelde, zoals in de geruchtmakende talkshow van Jinek in januari 2017 waarin hij - als een op hol geslagen Asperger - overal doorheen bleef praten, vond Lanoye geen gespreksonderwerp met zijn literaire kompaan. Moest hij hem dan gaan corrigeren? Moest hij tegen Jules gaan zeggen dat ie dat in het vervolg beter níet kon doen? Lanoye: "Je gaat toch ook niet tegen de Niagara-watervallen zeggen: kan het een druppel minder?"

Mooi uitgedrukt, wat mij betreft. Het zegt iets over de onontkoombaarheid van hoe Deelder in de wereld stond.

Zelf had Jules het hele verhaal dat hier staat - hoe kan het ook anders - al vroeg heel kernachtig samengevat. Als jongeling al kreeg hij weleens het verwijt dat hij wilde opvallen. Jules: "Nee, ik wilde niet opvallen, ik víel op."

Je mag vooral hopen dat zijn werk niet helemaal in de vergetelheid raakt nu Jules er zelf niet meer is om er de aandacht op te vestigen. Ach, er is hoop. Toon Hermans en Frank Sinatra zijn we ook niet vergeten.



Foto: Arend Maatkamp

Lees en luister hier het laatste gesprek tussen Jules Deelder en Roland vonk terug: