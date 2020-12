Feyenoord Handbal-coach: 'Voorstander om competitie eruit te gooien'

Feyenoord Handbal in actie tegen Quintus 2 in februari 2020 (Bron: Orange Pictures - Patrick Leeflang)

In België is de competitie al eruit gegooid, vertelt Koster. "Ik vind het niet verantwoord dat het handbal eventueel weer wordt opgestart. Net als voor sporten zoals korfbal en waterpolo, waar vooral amateurs zitten. Bij basketbal en hockey snap ik dat al beter. Daar zijn de budgetten hoger." Koster verwijst naar zijn spelers die bijvoorbeeld werken en/of studeren. "De gezondheid gaat boven alles. Laten we er eerst met z'n allen voor zorgen dat we de gezondheid in orde krijgen."

Bovendien zijn de coronatesten voor de spelers van Feyenoord Handbal een flinke kostenpost voor de club. "We hebben geprobeerd om die testen gezamenlijk met het eerste en tweede team te doen, maar dat is uiteindelijk te veel voor ons", zegt Koster.

'Handbal zit niet in een bubbel'

In een reactie laat het NHV aan Rijnmond Sport weten dat er drie redenen zijn waarom de topcompetities in het handbal niet snel zullen starten. "Vanuit ethische redenen willen we solidair zijn met de Nederlanders die het zwaar hebben. Vanuit maatschappelijke oogpunt is negentig procent van de handballers in de topcompetities amateur, die nog naar school moeten of werken. En vanuit gezondheidsoogpunt kunnen we niet zeggen dat het handbal in een bubbel zit", meldt algemeen directeur Sjors Röttger van het NHV.

De meerderheid van de handbalclubs staat achter het besluit van het NHV. Maar er zijn volgens Röttger ook verenigingen die, net als Feyenoord Handbal, de topcompetities niet willen hervatten. "We hebben plannen klaarliggen voor een hervatting op 1 februari, 1 maart of 1 april", zegt Röttger. "Maar het moet vanuit het gezondheidsoogpunt en het maatschappelijke oogpunt kunnen."

In januari wordt er nader gekeken of de handbalcompetities inderdaad hervat kunnen gaan worden.