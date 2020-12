Een meeslepend verhaal voor een lege zaal: kerstdienst via de livestream

'Onze kerstdienst is geslaagd, als we iemand op z'n flatje hebben weten te raken'

Normaal gesproken is kerstavond de drukste avond van het jaar bij de Evangelische Gemeente Jozua in Alblasserdam, maar dit jaar blijven de honderden zitplaatsen leeg. Om ervoor te zorgen dat alle leden de kerstdienst toch kunnen volgen, wordt deze vooraf opgenomen en op kerstavond gestreamd.

Al sinds het begin van de coronacrisis is iedere zondagsdienst live mee te kijken. De wekelijkse stream wordt vaak zo’n duizend tot tweeduizend keer bekeken. Maar voor één scherm zitten vaak meerdere gezinsleden, dus het werkelijke aantal kijkers ligt nog vele malen hoger.

"Het maakt ons niet uit hoeveel mensen er kijken, wat wij belangrijk vinden is dat de boodschap bij iedereen terecht komt", vertelt Pieter Boer van Jozua.

Professionele opname

Het maken van een kerstuitzending is een hele operatie. Minstens tien mensen zijn in de weer met camera’s, lichtinstallaties en geluidssetjes. Achter in de ruimte is een klein regiehok waar de regisseur op drie schermen meekijkt en aanwijzingen geeft aan de cameramensen.

Op de planning voor deze dienst staan onder meer een preek en veel zang. De spreker is mede-voorganger Cees van Harten. Hij vertelt een meeslepend verhaal aan een lege zaal. "Dat is natuurlijk wel anders dan anders, want normaal krijg je reacties van het publiek. Nu moet je tegen jezelf zeggen of het goed ging of niet. Maar ondanks dat het niet is zoals andere jaren, is niks doen geen optie!", vertelt hij.