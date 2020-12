Vuurwapens, messen en illegaal vuurwerk in Rotterdamse woning

De politie heeft vrijdagmiddag vuurwapens, messen, zwaarden en munitie aangetroffen in en woning in Rotterdam-Oosterflank. Drie mannen van 61, 33 en 27 jaar en een 59-jarige vrouw zijn opgepakt.

Agenten doorzochten de woning aan het Genuahof vrijdag na een tip die binnen was gekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Speciaal getrainde rechercheurs van dit team hebben onderzocht of de informatie zonder gevaar voor de bron kon worden doorgespeeld aan het basisteam en dat bleek het geval.

Naast de vuurwapens en messen stuitten de agenten ook op meerdere cobra's en nitraten. Hoewel de messen en zwaarden volgens de politie wellicht geen strafbare wapens zijn, is in verband met het onderzoek wel alles in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar mensen die meer weten over de spullen, bijzonderheden in de straat of bij de woning of over de aangehouden personen. Zij kunnen zich (anoniem) melden bij de politie.