KNRM bezorgt per reddingsboot kerstbroden aan voor anker liggende schepen

Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben afgelopen week tientallen kerstbroden per reddingsboot bezorgd op schepen die voor de kust liggen. Ook de afdeling in Hoek van Holland hielp een handje mee. Bij elkaar zijn zo'n 85 broden verstrekt.

Kerst in familiekring vieren is er vaak voor zeelieden aan boord van schepen al niet bij, maar de coronapandemie gooit nog meer roet in het eten. Een groot aantal bemanningsleden kan namelijk niet worden afgelost en moet daardoor nog langer dan normaal aan boord blijven.

Traditie

Met de kerstbrodenactie hebben de reddingsstations ook meteen hun laatste oefening van het jaar te pakken gehad. Het is overigens niet voor het eerst dat de KNRM kerstbroden uitdeelt aan de voor anker liggende schepen voor de Nederlandse kust. Het is een jaarlijks terugkerende traditie, om bemanning ver van huis een hart onder de riem te steken.