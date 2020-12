Sparta-trainer Fraser optimistisch ondanks nederlaag: 'We kunnen knokken én voetballen'

Henk Fraser ging zaterdag met Sparta strijdend ten onder tegen FC Groningen. De Noordelingen waren op Het Kasteel met 3-2 te sterk. "Maar het geeft hoop voor de toekomst, omdat er wedstrijden zullen zijn waarin we kunnen voetballen en moeten knokken. Beide dingen kunnen we", oordeelt de trainer van de Rotterdammers.

"Het is wel duidelijk dat, als we dit soort wedstrijden naar ons toe willen trekken, een aantal dingen beter moet. Als je praat over een goal uit een spelhervatting. Bij twee van de drie goals leden we knullig balverlies", vertelt Fraser. "Maar ik heb gemengde gevoelens. Ik ben trots op mijn ploeg. We hebben tegen FC Groningen er een wedstrijd van gemaakt."