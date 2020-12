Adoptiebomen, groeikaarten en duurzame kado's: 5 tips voor een groene kerst

Nu de lockdown ons beperkt om elkaar op te zoeken, kunnen we de kerstgedachte van waardering en zorg voor elkaar alsnog vorm geven door kerst duurzaam te vieren, zegt expert duurzaamheid Josee van Linschoten. "Waar het vooral om gaat, is dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt. Duurzame keuzes met kerst hoeven niet te leiden tot een minder leuke kerst."

Bij gebrek aan een witte kerst dus: een echte groene kerst. Josee geeft vijf tips voor een duurzaam kerstfeest.

Tip 1: kerstboom

"We halen ieder jaar zo'n mooie boom in huis, maar dat is eigenlijk heel vreemd", zegt Josee. "Je haalt iets van buiten dat leeft en zet het binnen, maar daarvoor moet je de stam doorhakken, zodat het dood gaat." Dat kan volgens de expert ook duurzaam. Je kunt bijvoorbeeld een kerstboom met een kluit kopen. Plastic kerstbomen zijn minder duurzaam. "Het duurzame daaraan is dat je ze hergebruikt. Maar de productie ervan is ontzettend slecht, omdat het helemaal van plastic is gemaakt."

Als je zelf geen tuin hebt om de boom met kluit in te poten, of de wortels zijn al te ver afgestoken om de boom te laten leven tot volgend jaar, zijn er initiatieven om kerstbomen te huren of adopteren. "Je krijgt een kerstboom met een kluit, die breng je na kerst weer terug. Er komt een labeltje aan, ze planten en verzorgen hem weer, en het volgende jaar kun je hem weer ophalen", legt Josee uit. "Het leuke eraan is dat hij steeds groter wordt!"

Tip 2: lichtjes

Ook een gezellig verlichte tuin of gevel kan duurzaam. Er bestaat kerstverlichting voor buiten met zonnepanelen. "Overdag laden ze op en in het donker gaan ze aan. Dan heb je geen stroom meer nodig van het net", zegt Josee.

Tip 3: kaartjes

Zelfs kerstkaarten kunnen duurzaam. Zo zijn er zogenaamde 'groeikaarten', met zaadjes in het papier. "Die kaart kun je in de grond stoppen en dan groeien er in de zomer bloemetjes uit. Dan weet je: hé, daar lag mijn kerstkaart."

Ook zelf kerstkaarten maken is leuk en duurzaam. "Zeker nu we allemaal thuiszitten met de kinderen", voegt Josee eraan toe.

Tip 4: kado's

"Wij geven altijd kadootjes van een goed doel," vertelt Josee verder. "Het Wereldnatuurfonds, Unicef of Oxam Novib hebben allemaal webshops. Daar kun je duurzame kado's kopen, zoals een 3D-puzzel van gerecycled hout. Als je het echt duurzaam wil doen, geef je een bos bomen kado. Die kun je via het WNF bestellen. Dan planten zij zoveel vierkante kilometer met bomen, in naam van degene aan wie je het geeft."

Een ander leuk kerstkado is een bon voor bijvoorbeeld een oppas of een klusjesman. "Dat is heel attent, je hebt echt nagedacht over de situatie van de ander."

Tip 5: kerstdiner

Het kerstdiner is bij veel mensen overvloedig en niet per se heel duurzaam, maar ook daar heeft Josee tips voor.

"Wij eten vegetarisch, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Je kunt heel goed biologisch vlees kopen. Ga vooral voor lokale seizoensingrediënten. Niet voor exotische mango's of aardbeien, die zijn nu helemaal niet in het seizoen. Koop iets wat nu in het seizoen is en kook daarmee. En alles wat je over hebt, breng dat eens bij de buren of deel het uit in de straat."