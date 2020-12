Thy op schot bij Sparta: 'Ik heb geen nummer op het aantal goals gezet'

Maar na het duel met FC Groningen heerste bij Thy de teleurstelling. "We hebben echt niet veel weggegeven, maar FC Groningen heeft de kwaliteit om drie à vier kansen drie keer te scoren", zegt de Sparta-spits. "Hier moeten we van leren."

Afgelopen zomer kwam Thy over van PEC Zwolle. Nu is hij de onbetwiste eerste spits van Sparta. "Ik heb voor mezelf geen nummer op het aantal goals gezet", vertelt de Duitser over de hoeveelheid doelpunten die hij wil maken. "Tot nu toe gaat het prima. Ik voel me prettig in Rotterdam en bij de ploeg."

Toch kende Thy een moeizame competitiestart bij Sparta. Dat komt doordat hij moest wennen aan zijn nieuwe club én trainer Henk Fraser, zegt de Duitser. "Hij vraagt veel inzet, dat je de tegenstander het altijd lastig maakt", zegt Thy, die nu wél de vorm te pakken heeft. Desondanks kijkt hij niet naar de topscorerslijst van de eredivisie. "Soms staat dat op Instagram, maar dan scroll ik door."