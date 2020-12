Aan de oude jenever met Bram van der Vlugt: 'Dat was de voorwaarde dat hij nog eens terug zou komen'

Hij werd door velen gezien als de enige echte Sinterklaas. De dood van Bram van der Vlugt (86) komt zaterdag dan ook hard aan. De acteur overleed in zijn slaap aan de gevolgen van het coronavirus. Rob van Wijk, directeur van Theater De Stoep in Spijkenisse, had altijd een borreltje klaarstaan als de acteur naar zijn theater kwam. "Oude jenever, want dat was traditie."

Van Wijk was voorheen directeur van schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem. Na een voorstelling schoof Van der Vlugt daar eens aan de bar aan. "Hij vond het toen een schande dat we geen oude jenever hadden. Hij wilde nog wel eens terugkomen naar dat theater, maar op één voorwaarde: dat er oude jenever zou zijn", zegt Van Wijk zaterdag.

Hoewel het ongetwijfeld gekscherend was bedoeld van de acteur, was een traditie geboren. Van Wijk keek als directeur én theaterliefhebber altijd uit naar het moment dat Van der Vlugt in zijn theater zou staan - toen Gorinchem, nu Spijkenisse. "Dat stond dan met grote letters in de agenda, met name dat borreltje ook."

Maar ook in Spijkenisse zit oude jenever niet vast in het assortiment van het theater, dus haalde de directeur dat zelf bij de plaatselijke slijterij. "Ik ken eerlijk gezegd ook bijna niemand die dat drinkt, dat wordt gewoon niet besteld", legt hij uit. De acteur kreeg na afloop het restant van de fles mee. "We namen dan afscheid van elkaar met een warme handdruk, én met een welgemeend 'tot volgend seizoen'."

'Laat maar staan'

Zo ging het ook in februari van dit jaar, toen Van der Vlugt nog een voorstelling speelde in De Stoep. Maar in tegenstelling tot eerdere jaren, ging de fles toen niet mee naar huis. "Hij zei toen: 'Laat maar staan, ik ben er snel genoeg weer. Die fles is dan echt nog wel goed.' We hadden namelijk gesproken over een nieuw stuk dat in januari 2021 zou komen, waarvan de try-outs in december of november zouden zijn. Hij zei dat we dan weer een borreltje zouden nemen."

Maar zover is het helaas niet gekomen. Het coronavirus gooit het theater op slot - en blijkt uiteindelijk ook de letterlijke doodsteek te zijn geweest voor Van der Vlugt. De acteur sprak in kranten al meermaals zijn angst uit voor het virus.

Vol passie en vuur, zonder sterallures

Toch was Van der Vlugt met zijn 86 jaar nog vitaal op het podium, vertelt Van Wijk. "Het wonderlijke aan mensen van dat kaliber - hij is een van de beste acteurs die Nederland ooit gekend heeft - is dat ze achter de schermen misschien breekbaar zijn, maar op het moment dat het doek open gaat, ze de pannen van het dak spelen. Het lijkt dan net een acteur van een jaar of 40, nog vol passie en vuur."

En ondanks zijn status - hij was niet alleen jarenlang Sinterklaas, maar speelde ook in succesvolle series en trad dus op in theaters - had Van der Vlugt absoluut geen sterallures. "Hij had de gave om in élk theater te weten wie wie was. Voor iedereen had hij een vriendelijk woord, van het moment van binnenkomen tot het moment van weggaan. Dat siert iemand."

Mooi plekje

Een groot eerbetoon zit er vanwege de coronamaatregelen momenteel niet in. De theaters zijn nota bene ook nog eens gesloten. "Normaal gesproken zou zo iemand een prachtig afscheid krijgen, in een bomvolle schouwburg. Doodzonde dat dat nu niet kan."

Maar in Theater De Stoep zal waarschijnlijk wel een bijzonder plekje komen voor die speciale fles jenever. Want die staat nog altijd, half aangebroken, op het kantoor van Van Wijk. Hij zal proosten op hem, zodra dat weer kan. "En die fles krijgt ergens in het pand een mooi plekje, met een mooie foto."