Sparta en supportersvereniging steken eenzame fans een hart onder de riem

Peter van der Zwan over eenzaamheidsactie van Sparta: 'De bereidwilligheid van Spartanen is groot'

Gedurende de coronacrisis krijgt De Sparta Supporter steeds vaker vragen en verzoeken van bijvoorbeeld familieleden, mantelzorgers en zorgpersoneel. Zij merken dat bepaalde ouderen die eenzaam of ziek zijn maar niet uitgesproken raakten over hun grote liefde Sparta. Zou het niet mooi zijn als ze dan eens bezoek kregen?

"Er werd dan gevraagd om een kaartje of Sparta-lectuur te sturen. Dat hebben we veelvuldig gedaan. Soms zijn we zelf langsgegaan bij zo'n verzorgingshuis. Vaak is dat in samenspraak met Sparta gegaan, dat op zijn kant zijn beste beentje voor zette. Sparta stuurde dan ook spullen op", vertelt Peter van der Zwan, voorzitter van De Sparta Supporter. De club en de supportersvereniging hebben dit vervolgens maandenlang gedaan. "Toen de lockdown nog wat strenger werd aangezet, zijn we pro-actief te werk gegaan en hebben we een oproepje geplaatst."

Richting de twintig aanmeldingen

Toen De Sparta Supporter met het idee bij Sparta kwam, was de club meteen enthousiast over het initiatief. "Sparta omarmde het direct", zegt Van der Zwan. "Toen ik vanmiddag keek, gingen we al richting de twintig aanmeldingen van mensen die hier hun steentje aan willen bijdragen. Ik merk dat de bereidwilligheid onder Spartanen groot is."

Op een laagdrempelige manier willen de club en supportersvereniging de Spartanen bij elkaar brengen. "Er zijn al eenzame mensen die zich bij ons dapper kenbaar hebben gemaakt", meldt Van der Zwan, die verzorgers, mantelzorgers en familieleden oproept om contact op te nemen voor deze eenzaamheidsactie.

Als het aan Van der Zwan ligt, doen zoveel mogelijk Spartanen aan de actie mee. "De gemiddelde Spartaan mist al het stadionbezoek, laat staan een Spartaan die al redelijk eenzaam is in het pre-coronatijdperk en nu helemaal verstoken is van contact en zijn wekelijkse uitje."