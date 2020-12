Woeste reacties op sluiting Kledingbank Rotterdam: 'Juist nu onmisbaar'

De Gebiedscommissie Delfshaven is woest over de sluiting van de Kledingbank Rotterdam. De organisatie die op afspraak tweedehandskleding verstrekt aan wie dat nodig heeft, moet dicht vanwege de lockdown. Volgens de gemeente is de kledingbank een kledingwinkel. Maar daar klopt niets van, schrijft de gebiedscommissie in een brief aan de Rotterdamse wethouder Grauss.

De kledingbank is een hulpverlenende instantie. En het verstrekken van kleding aan mensen die dat nodig hebben is juist in coronatijd onmisbaar om de negatieve gevolgen van de crisis op te vangen, vindt de gebiedscommissie.

De kledingbank in Rotterdam-Delfshaven voorziet jaarlijks 3500 mensen gratis van een volledige garderobe. Het nieuws dat ze dicht moesten, kwam vrijdag dan ook hard aan bij het personeel.

"Toen ik het hoorde, schoten de tranen me in de ogen. Je wordt boos", vertelde Mary Kraat-Olman van de kledingbank vrijdag. "Natuurlijk, voedsel is een levensbehoefte. De voedselbank blijft open en de dierenvoedselbank ook. Maar wij verkopen geen kleding, we geven het gratis weg aan mensen in nood. We zitten nu bij elkaar met een paar mensen. Ik weet het verder ook niet. Wij zijn hulpverleners, dit kan echt niet."



Wethouder Michiel Grauss laat weten dat er contact is geweest met een jurist, maar dat de huidige regelgeving geen ruimte geeft voor kledingwinkels om open te blijven. "Er is ook geen ruimte voor de burgemeester om een uitzondering te maken. Wat wel zou kunnen, is bezorgen", reageert hij op Twitter.

Bezorgen is voor de kledingbank echter geen optie, zegt Kraat-Olman. "Je weet de maten niet, mensen moeten het uitzoeken en passen. Het is geen voedselpakket waar je een paar bloemkolen in gooit."

Vooralsnog ziet Mary de komende tijd, ook na de lockdown, donker in. "We weten allemaal dat deze lockdown zware gevolgen heeft voor middenstanders. Misschien zie ik die ook straks langskomen, terwijl ik de rest al niet allemaal kan helpen."

Niet alleen de gebiedscommissie is verbolgen over de sluiting, ook de Rotterdamse ChristenUnie/SGP is het er niet mee eens. "Dit is hulpverlening op afspraak, dus bizar dat dit dicht moet", zegt burgerraadslid Gerben van Dijk.