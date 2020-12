LIVE: Feyenoord begint met vijf verdedigers aan duel met Vitesse

Feyenoord gaat zondagmiddag in het GelreDome bij Vitesse op bezoek. De Rotterdammers en Arnhemmers hebben allebei 26 punten en delen na twaalf duels de derde plaats in de eredivisie. Uiteraard is Rijnmond Sport bij deze belangrijke wedstrijd aanwezig.

Vitesse-Feyenoord begint om 12:15 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel is de commentator in Arnhem. Sinclair Bischop neemt als analist plaats in de studio. Dennis Kranenburg presenteert de show, die al om 12:00 uur start. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 17:00 uur.

Behalve het eredivisieduel tussen Vitesse en Feyenoord is er ook aandacht voor Excelsior-SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Die wedstrijd vangt eveneens om 12:15 uur aan. Verder blikt Radio Rijnmond Sport terug op de 3-2 thuisnederlaag van Sparta tegen FC Groningen.

Wil je meepraten over Vitesse-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog.

Vitesse - Feyenoord (Aftrap 12:15 uur)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Botteghin, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Jørgensen, Linssen