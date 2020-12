Wandelen over begraafplaatsen meer in trek in coronatijd: 'Je steekt veel op over de geschiedenis en natuur'

Begraafplaatsen zijn niet alleen laatste rustplekken, het zijn vaak ook groene pareltjes met bijzondere bomen, planten en dieren. Mooie wandellocaties dus. Het boek 'Over de groene zoden' neemt mensen mee in wandelingen over 24 Nederlandse begraafplaatsen van de stichting Terebinth, waaronder de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Rockanje.

Een landschapsarchitect ontwierp de begraafplaats in de duinen van Rockanje, die in 1950 in gebruik werd genomen. Een unieke omgeving, zegt Korrie Korevaart van de stichting Terebinth. "Je kunt nu nog echt zien dat het een duinlandschap is geweest, met heuvels en dalen. Daar zijn er wel wat meer van in Nederland, maar dat een hele begraafplaats op die manier is ontworpen zoals met deze is gebeurd destijds, kan ik me moeilijk voorstellen."

De begraafplaats is een van de 24 plekken die is opgenomen in het boekje met groene wandelingen van de stichting. Het is al het tweede deel zelfs. "Wij vinden het een ontzettend leuke manier om een begraafplaats onder de aandacht te brengen. We merken nu in deze tijd dat mensen ook steeds meer belangstelling hebben in dingen om dicht bij huis te doen, qua beweging en de interesse in cultuur."

Te dichtbij

Veel mensen nemen in het buitenland wel een kijkje op begraafplaatsen, om iets op te steken van de geschiedenis, de cultuur of om op zoek te gaan naar de laatste rustplaats van bekende mensen. "Daar is dat geaccepteerd, maar mensen vinden het hier in eigen land misschien te dichtbij komen", zegt Korevaart.

"Maar in feite gaat het om hetzelfde: het laat dingen van de natuurgeschiedenis zien, van een bepaalde plek. Het zijn, zoals hier, prachtige natuurgebieden die belangrijk zijn voor biodiversiteit. Bovendien zijn het rustige en prettige plekken om af en toe te ontspannen of om na te denken over de zin van het leven."

Vogels, reeën, konijnen, bijzondere bomen en planten: op zo'n wandeltocht zie je van alles. "De wandeling is bedoeld om mensen veel mee te geven van de geschiedenis van die plekken." Zo was de begraafplaats in Rockanje oorspronkelijk ontworpen in de vorm van een klaver, maar door latere uitbreidingen is dat niet goed meer zichtbaar.

"Er zitten verhalen aan vast van mensen die hier geleefd hebben, die hier gewerkt hebben... Het zijn niet alleen de burgemeesters die hier liggen, maar het is eigenlijk een afspiegeling van het dorp."

Plekje besteld

Ook Korevaart zelf heeft haar plekje al gereserveerd op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. "Nee, dat is niet luguber", zegt ze. "Dat is gewoon praktisch. Mijn familie ligt hier en ik hoor in dit gebied. Ik was op een gegeven moment bang dat het uitverkocht zou raken, dus ik heb het maar vast besteld."

Voor elke provincie zijn twee begraafplaatsen opgenomen in het boekje. De andere uit Zuid-Holland is stadsbegraafplaats Laurentius in Rotterdam. "Dat is een katholieke begraafplaats, dus een heel ander type, maar ook erg boeiend", zegt Korevaart. "Je kunt veel opsteken over de geschiedenis, vormgeving en natuur tijdens de wandelingen. Veel factoren maken begraafplaatsen en kerkhoven interessant."