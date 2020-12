Bekerloting: Feyenoord tegen Heracles Almelo en Excelsior treft MVV

Feyenoord speelt in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi thuis tegen Heracles Almelo. Excelsior wacht in Zuid-Limburg een confrontatie met MVV. Dat is zaterdag bekend geworden tijdens de loting.

De wedstrijden in de achtste finale worden gespeeld op dinsdag 19 januari, woensdag 20 januari of donderdag 21 januari in het jaar 2021. De KNVB maakt later bekend op welke dagen Feyenoord en Excelsior in actie komen.

Feyenoord weet in elk geval dat het in de kwartfinale een uitwedstrijd moet afwerken, áls de club doorbekert tegen Heracles Almelo. Excelsior speelt, áls het MVV verslaat, een thuisduel.

In de vorige ronde was Feyenoord vrijgeloot. Excelsior moest in de tweede ronde wel aan de bak. De Kralingers, die uitkomen in de eerste divisie, stuntten daarin met een 2-0 overwinning tegen eredivisionist PEC Zwolle.

Vrouwenvoetbal

Ook de dames van Excelsior weten hun tegenstander in het bekertoernooi. Zij komen in de kwartfinale ADO Den Haag tegen. Excelsior speelt een thuiswedstrijd.