dit is het wek- en weerbericht van 20 december

Vandaag zijn er wolkenvelden maar af en toe breekt ook de zon even door. Het blijft op de meeste plekken droog en de temperatuur loopt op naar 10 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht kan er aan zee een enkele bui vallen. In de rest van de regio is het nog droog. De temperatuur zakt naar 4 graden als het wat langer opklaart. Onder de dikkere bewolking is het 6 of 7 graden. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

Een jaar zonder Deelder, een karakterschets op glad ijs. Rijnmond programmamaker Roland Vonk schrijft een indringend persoonlijk artikel: "Op de ochtend van donderdag 19 december 2019 werd ik gebeld. Het was Annemarie, begenadigd kunstenaar en de eeuwige ‘verloofde’ van schrijver, dichter, performer en nachtburgemeester Jules Deelder. Op rustige toon vertelde ze me dat Jules die nacht was overleden. Zo rond vijven. In het Erasmus, in haar bijzijn."

Hij krijgt honderden kaartjes van mensen die hem het beste wensen, maar ontvangt ook bedreigingen die niet alleen aan hem, maar ook aan zijn familie zijn gericht. Een bijzonder openhartige Hugo de Jonge vertelt in het tv-programma Sanders Gerse Gasten over zijn hectische baan als coronaminister. "Ik ben uiteindelijk ook maar een mens."

De Gebiedscommissie Delfshaven is woest over de sluiting van de Kledingbank Rotterdam. De organisatie die op afspraak tweedehandskleding verstrekt aan wie dat nodig heeft, moet dicht vanwege de lockdown. Volgens de gemeente is de kledingbank een kledingwinkel. Maar daar klopt niets van, schrijft de gebiedscommissie in een brief aan de Rotterdamse wethouder Grauss.