Rotterdamse VWO-scholier (17) is CEO van internetbedrijf

"Allerlei ervaren docenten hebben video's voor ons gemaakt, dus die sluiten aan bij de lesboeken en de examenonderwerpen. Dus dan heb je sowieso een gevalideerde video voor je", verkoopt de CEO zijn product of hij nooit anders gedaan heeft.

Veel mailtjes schrijven

De lesvideo's zijn een uitkomst in deze coronatijd. Tijdens de eerste lockdown werden de filmpjes gratis aangeboden en kreeg het bedrijf tien duizend nieuwe gebruikers.

"Het werk is vooral heel veel mailtjes schrijven, daar ben ik wel achter gekomen", beschrijft Stein zijn dagelijkse bezigheden. "En vooral uitdenken hoe de app eruit moet gaan zien die we gaan maken. Hoe gaat de website eruit zien en de video's natuurlijk, heel belangrijk." Want Snapput bestaat al sinds 2012 en wil moderniseren met een app en uitbreiden met veel meer filmpjes.

Via-via kwam Stein met de mensen achter de site in contact, nadat hij zelf een soortgelijke app had uitgedacht. "Het had ongeveer wel zeven jaar stilgestaan. Ze dachten: hier moeten we iemand met een frisse kijk op hebben, die ook bij de doelgroep hoort."

Miljardenbedrijf

Een 17-jarige CEO, dat is bijzonder. Hoe werkt dat in contacten met leraren en anderen in het werkveld? "Ik denk dat ze in het begin misschien wel even schrikken, van: hé, wie hebben we hier nou aan de telefoon? Maar als ik uitleg wie ik ben behandelen ze me niet anders dan anderen. Ik word wel serieus genomen. Ik ben nog niet tegengekomen dat iemand zei: wie ben jij nou weer? Ik hang op."

Met vertrouwen ziet Stein het eindexamen tegemoet. Een keuze voor een studie heeft hij nog niet gemaakt, maar hij houdt zijn baan voorlopig nog wel aan. De ambitie is om van Snapput nog een veel groter bedrijf te maken, een multinational zelfs. Met een omzet van..? "Ja, miljarden euro's natuurlijk!"