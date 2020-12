Een 22-jarige man is de nacht van zaterdag op zondag morgen gewond geraakt bij een steekincident in een woning op de Roobrughof in Rotterdam.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar. In de woning was ook een 37 jarige man aanwezig. Die is aangehouden.

De politie onderzoekt de zaak.