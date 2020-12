Sterven tijdens corona is eenzaam en zielloos: een hospice-manager, onderzoeker en geestelijk verzorger doen een boekje open

Eenzamer, vaak. Voor de stervende zelf, maar ook voor de familie. Wij spreken een hospice-manager, een hoogleraar Maatschappelijke Gezondheid en een geestelijk verzorger over een heftig, verdrietig jaar.

"De ziel is uit ons werk. Zo voelt het echt. Het is zo pijnlijk." Aan het woord is Brigitte de Jong, manager/coördinator van Hospice Lansingerland, een plek waar terminaal zieke mensen in een gastvrije en huiselijke omgeving de laatste fase van hun leven doorbrengen.

Maar de huiselijkheid die Hospice Lansingerland nastreeft is soms ver te zoeken vanwege de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het raakt De Jong diep. "Wij maken altijd zware situaties mee, overlijden is nu eenmaal niet prettig, maar het is dit jaar wel heel zwaar geworden."

De Jong doelt op de manier waarop gasten de laatste periode van hun leven moeten doormaken. Maar ook voor naasten, die minder vaak en altijd met de maatregelen in het achterhoofd, bij hun geliefden kunnen zijn. "Waar wij voor staan is om mensen de eindfase van hun leven zo rustig en aangenaam mogelijk te maken. Warme begeleiding voor onze gasten en hun geliefden."

Warme hart

Hospice Lansingerland was, vóór de uitbraak van corona, altijd open. Familieleden konden, wanneer dan ook, op bezoek bij hun geliefden. Nu is dat op gezette tijden. "En dan vragen wij mensen ook nog om hun handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. Mensen die al angstig en onzeker zijn, want niemand gaat vrolijk naar een hospice toe. Waar ben je dan met je warme hart? Dat wil je niet. Je wilt naast iemand zitten, troost bieden. Dat is ons beroep en onze passie."

Wat mogelijk enige troost biedt is dat uit recent onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat nabestaanden over het algemeen wel begrip hebben voor de situatie in hospices. "Maar ik kan me echt goed voorstellen dat het anders voelt voor zorgverleners", zegt Agnes van der Heide, hoogleraar van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

In het voorjaar is het Erasmus MC een landelijk onderzoek gestart naar de zorg in de laatste levensfase van mensen in coronatijd. "Dit onderzoek doen wij omdat op dit moment veel aandacht uitgaat naar het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus, terwijl juist in de laatste levensfase persoonlijke aandacht en nabijheid van belang zijn", vertelde Van der Heide in het voorjaar op Radio Rijnmond.

Erasmus MC richtte zich daarbij niet alleen op nabestaanden, maar ook op zorgverleners. Zij konden een vragenlijst invullen. "Ik denk dat wij een goed beeld hebben gekregen van hoe dat tijdens de eerste coronagolf in de stervensfase is verlopen. Twee derde van de nabestaanden is redelijk tevreden over de medische en verpleegkundige zorg", aldus Van der Heide.

Daar plaatst zij wel een kanttekening bij. "Wat opvalt is dat de percentages in verpleeghuizen minder goed zijn dan van ziekenhuizen en hospices. Dat is heel duidelijk. De impact van de coronamaatregelen was in verpleeghuizen veel groter in de eerste maanden. De beperking om bij naasten op bezoek te gaan werd vaak genoemd, maar ook de communicatie, beschikbaarheid van zorgverleners en beschikbare beschermingsmaterialen. Dat laatste was een groot en bekend probleem."

Lees ook het verhaal van Rijnmond-redacteur Ingrid over de haar moeder die overleed aan corona:



Emotionele aandacht

Wat verder in het onderzoek naar voren komt is dat de persoonlijke aandacht en zorg minder goed scoort. Iets minder dan de helft (45 procent) van de deelnemers heeft de emotionele aandacht als matig tot slecht ervaren. "Die aandacht kwam in de knel door de maatregelen. Zorgverleners erkennen ook dat er tekortkomingen waren."

Allerlei factoren spelen daar een rol bij. "Zorgverleners droegen maskers, schorten, handschoenen en andere materialen, waardoor het soms lastiger was om goed te begrijpen hoe de situatie van een patiënt was. Om echt te onderkennen dat een patiënt in de laatste fase van zijn of haar leven was gekomen. De familie werd daardoor vaak te laat gebeld en kon geen afscheid meer nemen."

Veel pijn

De restricties wat betreft het beperkte bezoek waren volgens Van der Heide ook een pijnpunt. "In het begin van de crisis was niet duidelijk wat de regels en voorzorgsmaatregelen waren om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat zorgde voor veel vragen en twijfels, bij nabestaanden, maar ook bij zorgverleners.

Het heeft veel mensen pijn en verdriet gedaan. Dat er niet of nauwelijks bezoek mogelijk was in de laatste dagen van iemands leven, zorgde voor een gevoel van eenzaamheid. Bij naasten, maar ook bij de mensen die overleden. Het gevoel dat je er niet voldoende voor iemand kon zijn."

Dat beleid is nu veel helderder, zegt Van der Heide: "Het helpt al veel als je de situatie goed uit kunt leggen. Als mensen nu in de laatste fase van hun leven zitten, is het in veel gevallen wel mogelijk om mensen toe te laten. In het begin van de crisis niet. En mensen begrijpen dat in de huidige situatie niet alles kan zoals je zou willen. Maar je moet het als zorgverlener wel bespreekbaar maken, laten zien dat je je best doet binnen de mogelijkheden. Dat scheelt heel veel. Dat gaat nu beter dan in de eerste fase."

Ingewikkelde situatie

Om daarmee ook terug te keren bij Hospice Lansingerland. Van der Heide begrijpt de frustraties die leven onder zorgverleners. "Misschien is het wel geruststellend dat uit ons onderzoek blijkt dat mensen in hospices de maatregelen over het algemeen begrijpen. Het wordt zorgverleners niet kwalijk genomen. Niet alles kan zijn zoals je zou willen, maar als je erover praat kan dat goed uitpakken. Ook in deze ingewikkelde situatie."

Brigitte de Jong van Hospice Lansingerland voert veel gesprekken met nabestaanden. "Nu nog meer dan voorheen. Die nazorg is heel belangrijk. Over het algemeen begrijpen zij de situatie ook, soms niet. En dat begrijpen wij ook weer. Mensen willen in de laatste fase bij hun geliefde zijn. Dan stuit je weleens op verzet en moet je handhaven."

Hospice Lansingerland heeft het aantal kamers in de laatste maanden afgeschaald, van zeven naar vijf. "Voor de veiligheid van onze gasten, vrijwilligers en verpleegkundigen. Dat is niet makkelijk, want we krijgen veel aanvragen. Je bent constant aan het afwegen, wat is nou wijsheid?"

Iets extra's

"Verder proberen wij, binnen de regels die er zijn, zoveel mogelijk warmte te bieden en soms iets extra's te doen. Lekker te eten, even naar buiten in de tuin. Het is zwaar, ook voor ons. Je mag niemand aanraken, of even in de buurt komen. Er mag niet veel familie over de vloer komen. Dat raakt iedereen."

Waar bij Hospice Lansingerland patiënten zich in de laatste fase van hun leven bevinden, zitten mensen in revalidatiecentrum Intermezzo in Rotterdam-Zuid in een periode van herstel. Ook veel coronapatiënten. Geestelijk verzorger Marinus van den Berg (73) spreekt mensen die na - vaak - een lange periode van revalideren eindelijk thuis weer in zicht hebben.

Zo ook de 73-jarige Albert Willemsen, die liefst acht weken in coma lag. Hij vertelde afgelopen zomer dat hij veel aan de gesprekken met Van den Berg heeft gehad.

"Toen ik meneer Willemsen voor het eerst zag moest ik denken aan een walvis die op een droog strand lag", begint Van den Berg. "Zo beroerd, zo ellendig. Toen ik hem dat vertelde, voelde hij zich begrepen. Ik probeer ook te begrijpen wat mensen doormaken. Ik vraag hoe zij het leven vinden, wat goed is en wat minder. Allemaal open vragen. Dan krijg ik hele levensgeschiedenissen te horen. Het hele leven doet mee. Die gesprekken zijn heel verschillend."

Van den Berg schreef een boek over zijn ervaringen in coronatijd: Stap voor Stap, opnieuw leren leven na corona. "Het motiveert mij om die gesprekken te voeren. Het helpt, het lucht op. Dat merk ik. Elke dag heb ik het gevoel dat ik wat voor een ander kan betekenen. Er zijn mensen die op mij wachten. Het is heel fijn om mensen te zien herstellen."

Broer verloren

Het helpt Van den Berg zelf ook door deze coronatijd heen. Enkele maanden geleden verloor hij zijn broer. Niet aan corona, maar aan leukemie. "Ik leidde de uitvaartdienst. Daar kijk ik wel met een goed gevoel op terug, wat mogelijk was binnen de beperkingen," vertelt hij.

"Als familie zijn wij gewend om samen te komen als iemand is overleden. Dan halen wij herinneringen op. Dat ging nu niet. De dagen tussen het overlijden en de begrafenis zijn heel anders. Iedereen is meer op zichzelf. Dat vond ik wel een groot gemis.

Bij de kerkdienst waren veel vrienden en buren niet aanwezig. Mensen die ook heel belangrijk voor mijn broer waren. In een zaal konden zij naar een livestream kijken, met koek en koffie. Dat was goed geregeld, maar ik vond het wel pijnlijk. Ik denk dat het wordt onderschat wat het betekent voor de bredere kring. Voor buren, klasgenoten, collega's. Dat zij niet kunnen deelnemen aan een uitvaart."

Onderzoek Erasmus MC

Erasmus MC gaat met de resultaten van het recente onderzoek naar de zorg in de laatste levensfase van mensen, een vervolgtraject in. "We zijn al bezig met het verspreiden van de resultaten naar zorgverleners en anderen toe, om daar lessen uit te trekken. En we gaan mensen die in het voorjaar een vragenlijst hebben ingevuld, nog een keer benaderen om te vragen hoe het nu met hen is. Hoe de beleving van zorg nu is. Of dat anders is dan tijdens de eerste golf. Ook voor zorgverleners zelf is dat belangrijk. Zij hebben er ook last van als ze niet de zorg kunnen verlenen die ze eigenlijk willen."

Ook met nabestaanden wordt weer contact opgenomen. "Wij gaan mensen vragen om nog een keer een vragenlijst in te vullen. Over het overlijden van een dierbare eerder dit jaar, en eventueel ook het verlies van een naaste in de afgelopen periode. Om na te gaan wat de impact op langere termijn is. Of het langer durende invloed heeft op afscheid nemen en rouwverwerking."

Van der Heide doet bovendien een oproep. "Als mensen hun ervaringen met ons willen delen over de zorg in de laatste levensfase, zijn zij van harte uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen op www.palliaweb.nl ."