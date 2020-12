Excelsior strijdend ten onder tegen koploper SC Cambuur

Excelsior is zondag in eigen huis onderuit gegaan tegen SC Cambuur. De Kralingers verloren in het Van Donge & De Roo Stadion met 1-0 van de koploper van de eerste divisie. Het team van trainer Marinus Dijkhuizen staat na zeventien duels in de competitie dertiende met twintig punten.

Na vijf minuten kreeg Excelsior de eerste tegenvaller te verweken. Thomas Oude Kotte, tegen PEC Zwolle nog doelpuntenmaker, viel al na vijf minuten uit met een blessure. Hij werd vervangen door Julian Baas. Binnen het kwartier kwam Cambuur op voorsprong. Robert Mühren kopte de voorzet van Giovanni Korte knap binnen (0-1).

Koploper Cambuur liet daarna de teugels wat los en daar probeerde Excelsior van te profiteren. Via kopballen van Elias Már Ómarsson en Joël Zwarts kwam de thuisploeg in de buurt, maar konden hun inzet geen kracht bij zetten.

Lat en paal

Excelsior kreeg na de pauze ietwat gelukkig een grote kans. Een voorzet vanaf de linkerkant belandde bij Reuven Niemeijer, die de bal niet lekker raakte. Uiteindelijk kwam die poging bovenop de lat terecht. Niet veel later schoot Mees Hoedemakers voor Cambuur de bal op de paal.

De thuisploeg bleef aanzetten om de gelijkmaker te maken. Zo had Excelsior in de 77e minuut pech met een scrimmage die via Sander Fischer niet in het doel van Cambuur ging. Vlak voor tijd had Siebe Horemans nog een pegel in huis. Voormalig Excelsior-doelman Sonny Stevens had met een redding daar echter nog een antwoord op.

In blessuretijd was Michael Breij nog dichtbij de tweede Cambuur-goal. Zijn schot werd nog gepakt door Excelsior-keeper Alessandro Damen.

Excelsior - SC Cambuur 0-1 (0-1)

13' 0-1 Robert Mühren

Opstelling Excelsior: Damen; Aberkane (64' Mendes Moreira), Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer (78' Meijer); Wieffer, Oude Kotte (8' Baas), Niemeijer (78' Ormonde-Ottewill); Ómarsson, Zwarts