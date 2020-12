StenaLine verwacht meer vraag na vliegverbod Verenigd Koninkrijk

Het kabinet nam dat besluit vanwege de nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus die in een deel van Groot-Brittannië rondgaat.

Volgens een woordvoerder van StenaLine gaan ze ook bekijken of de capaciteit kan worden opgeschaald. "Nu heeft een boot 600 hutten. Maar we moeten natuurlijk wel aan de strenge RIVM richtlijnen kunnen blijven voldoen".

Rotterdam The Haque Airport

Voor Rotterdam The Hague Airport heeft het vliegverbod geen consequenties want daar komen als sinds de eerste lockdown in maart 2020 geen vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het verbod geldt tot 1 januari 2021, maar kan worden verlengd. Schiphol werd kort voor het versturen van de Kamerbrief met daarin het besluit geïnformeerd. De luchthaven zegt dat de impact van het besluit op de operatie wordt bekeken. KLM onderzoekt ook de impact.