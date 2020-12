Directeur ECT spreekt teleurstelling over staking uit in nieuwsbrief

Ruijs stelt dat er geen serieuze aanleiding was om te staken in de drukste periode van het jaar in het midden van een pandemie. Hij spreekt over 'onze eigen glazen ingooien' en vreest voor gevolgen op de langere termijn.

Het personeel van het ECT is gisterenmiddag weer aan het werk gegaan, na werkonderbrekingen eerder deze week. De werkonderbrekingen hebben te maken met een cao-conflict. De onderhandelingen daarover liepen donderdag vast.