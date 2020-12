Derde nationale titel voor Pattinama-Kerkhove na opgave

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie op de tennisbaan (Bron: Orange Pictures - Rob Prange)

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zondag op het NK indoor in Amstelveen op haar naam geschreven. De 29-jarige tennisster uit Spijkenisse won de finale na de opgave van Richèl Hogenkamp in de eerste set. Het is haar derde nationale titel.