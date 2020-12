Derde nationale titel voor Pattinama-Kerkhove na opgave: 'Plek in de top 100 is mijn doel'

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zondag op het NK indoor in Amstelveen op haar naam geschreven. De 29-jarige tennisster uit Spijkenisse won de finale na de opgave van Richèl Hogenkamp in de eerste set. Het is haar derde nationale titel.

Pattinama-Kerkhove was als eerste geplaatst voor dit Nederlands kampioenschap. Bij een stand van 6-6 én 6-6 in de tiebreak gleed regerend kampioene Hogenkamp uit, waarna zij niet meer verder kon tennissen. "Dat was een heel vervelend moment", blikt Pattinama-Kerkhove terug op Radio Rijnmond. Zij houdt een ander gevoel over aan deze nationale titel. "Het is voor Hogenkamp niet leuk. Ik heb wel die titel, maar het voelt anders dan normaal wanneer je de wedstrijd zelf wint."

Luister hieronder naar het interview met Lesley Pattinama-Kerkhove na haar NK-winst. De tekst gaat verder onder het fragment:

Het NK indoor op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen werd vanwege de coronamaatregelen dit jaar zonder publiek en lijnrechters gehouden. "Je mocht zelfs als speler niet bij andere spelers kijken", vertelt Pattinama-Kerkhove. "Alleen de coaches van de bond konden kijken. Voor de rest was er niemand. Het was niet de sfeer van de Nederlandse kampioenschappen. Ik ben wel blij dat we konden spelen."

Wereldranglijst

Met een gewonnen Nederlands kampioenschap sluit Pattinama-Kerkhove een onzeker tennisjaar af. In 2021 hoopt zij meer toernooien te spelen. "Het enige wat nu nog voor mij op het programma staat, is de kwalificatie voor de Australian Open. Die wordt wel in Dubai gespeeld", zegt de tennisster uit Spijkenisse. "Als je eventueel doorkomt, vlieg je alsnog naar Melbourne."

Volgens Pattinama-Kerkhove is een plek in de top 100 van de wereldranglijst realistisch. Momenteel staat zij op plek 176. "Dat is wel mijn doel die ik wil bereiken in mijn carrière."