Feyenoord mist joekels van kansen in Arnhem en leidt eerste competitienederlaag onder Advocaat

De lange ongeslagen reeks van Feyenoord in de eredivisie is ten einde. De Rotterdammers kwamen vlak voor rust op achterstand tegen Vitesse, kregen in de tweede helft kansen genoeg op de 1-1, maar verzuimden te scoren: 1-0. Daarmee verloor Feyenoord voor het eerst sinds 27 oktober 2019 een wedstrijd in de eredivisie. Het was bovendien de eerste competitienederlaag van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord.

Advocaat moest behoorlijk puzzelen in Arnhem, met de afwezigheid van João Teixeira, Orkun Kökcü en Steven Berghuis. Feyenoord startte daarom met vijf verdedigers, met naast Marcos Senesi en Uros Spajic ook Eric Botteghin centraal achterin. Leroy Fer maakte op het middenveld zijn rentree in de basis.

De eerste helft had veel weg van een schaakspel. Het tempo lag hoog, de persoonlijke duels waren intensief, maar tot veel grote kansen leidde dat niet. Botteghin was met een kopbal uit een vrije trap al vroeg gevaarlijk, Vitesse kwam meermaals net niet tot mogelijkheden door goed verdedigen aan Rotterdamse kant.

Toch ging het vijf minuten voor rust mis achterin bij Feyenoord. Vitesse-spits Loïs Openda troefde Senesi af na een lange bal van achteruit, om vervolgens breed te leggen op de meegelopen Oussama Darfalou. Die kon eenvoudig de 1-0 binnenschuiven, voor de neus van de te laat komende Botteghin.

Joekels van kansen

Na rust kwam Feyenoord in eerste instantie niet al te best uit de kleedkamer, maar had het na een klein uurtje spelen wel op gelijke hoogte moeten komen. Na een redding van Vitesse-doelman Remko Pasveer op een kopbal van Bryan Linssen kreeg Nicolai Jørgensen een enorme kans in de rebound, maar hij schoot vanaf een meter voor het doel op Pasveer.

Tien minuten later kreeg Feyenoord wederom een honderd procent kans. Na een rommelige situatie voor het doel van Vitesse schoot de vrijstaande Linssen de bal op aangeven van Jørgensen uiteindelijk over en naast.

In de slotfase kwam een jagend Feyenoord nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar zat het de Rotterdammers niet mee. Uros Spajic was met een zondagsschot van grote afstand, dat bovenop de lat eindigde, al in de buurt de gelijkmaker. Botteghin schoot in de blessuretijd van dichtbij hoog over, maar de grootste kans was een paar minuten later nog voor Luis Sinisterra. De invaller kopte via de handen van Pasveer op de lat.

Vitesse - Feyenoord 1-0 (1-0)

40' Oussama Darfalou 1-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop (71' Narsingh), Botteghin, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer (61' Sinisterra), Diemers; Jørgensen, Linssen (87' Bannis)