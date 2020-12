Dick Advocaat na Vitesse-Feyenoord (1-0): 'Je kunt moeilijk boos zijn'

Trainer Dick Advocaat verwijt Feyenoord niets na de uitnederlaag bij Vitesse (1-0). Hij verloor met de Rotterdammers voor het eerst na 26 duels in de eredivisie. "Ondanks dat je verliest, kun je moeilijk boos zijn. Nu verdienden we meer dan niets."

Na de wedstrijd in Arnhem was Advocaat positief over Feyenoord: "Ik moet het elftal een compliment geven over hoe ze gespeeld hebben en hoe de spelers er fysiek op staan. Bij dat laatste waren er namelijk twijfels over." Volgens de trainer was er maar één ploeg die de toon zette: Feyenoord.

Kritisch kon Advocaat niet zijn op de gemiste mogelijkheden van Feyenoord. Die moesten zitten, benadrukt hij. De hoofdtrainer van de Rotterdammers zit echter niet bij de pakken neer. "We gaan gewoon een nieuwe reeks neerzetten, toch?", zegt de optimistische Feyenoord-coach Advocaat. "Ik vond het plezierig om naar deze wedstrijd te kijken, ondanks dat we verliezen."

"Die goal was geen kans, maar een fout." Dick Advocaat over 1-0 van Vitesse

Feyenoord trad aan in een 5-3-2-formatie. "We hebben daar één keer op getraind. Die goal van Vitesse was geen kans, maar een fout. Voor de rest is Vitesse bijna niet voor de goal geweest", constateert Advocaat. Hij vond dat Marcos Senesi te nonchalant verdedigde bij dat tegendoelpunt. "Maar Senesi is een fantastische speler. Dit kan je in een seizoen overkomen."