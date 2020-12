Botteghin over nederlaag Feyenoord tegen Vitesse: 'Zo zuur en onnodig'

"Ik denk dat het goed stond, ook achterin. We hebben maar één kans weggegeven en die scoren ze", vertelt Feyenoord-verdediger Eric Botteghin na de nipte 1-0 nederlaag tegen Vitesse. "Het is zo zuur en onnodig dat we vandaag hebben verloren."

Feyenoord maakte, vooral in de tweede helft, aanspraak op een resultaat tegen Vitesse. Onder anderen Nicolai Jørgensen, Bryan Linssen en Botteghin zelf kregen grote mogelijkheden op een treffer. "We hebben het vaak moeilijk gehad met kansen creëren, maar vandaag hebben we heel veel kansen gecreëerd", vertelt Botteghin daarover.

De Braziliaan begon zondag in de basis omdat Feyenoord-trainer Dick Advocaat vijf verdedigers opstelde tegen Vitesse. De verdediger is optimistisch over het nieuwe systeem en over het vertoonde spel van Feyenoord. "In de opbouw konden we ook de ruimte vinden. Dit is maar één nederlaag, we moeten verder. Als wij op zo'n manier blijven spelen denk ik dat wij nog heel veel wedstrijden gaan winnen."

'Het is moeilijk'

Waar Botteghin de afgelopen jaren onomstreden was bij Feyenoord, is dat dit seizoen helemaal anders. Met het centrum Senesi-Spajic op het veld kijkt de Braziliaan vaak toe vanaf de bank. "Het is moeilijk, ik had dit niet verwacht aan het begin van het seizoen", vertelt de verdediger. "Maar het is niet anders, als de trainer mij nodig heeft moet ik klaarstaan."