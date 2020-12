Brand wint ook tweede wereldbekercross van het seizoen

Lucinda Brand juicht, eerder dit seizoen bij haar zege in de Superprestigecross van Gavere. (Foto: Orange Pictures)

Veldrijdster Lucinda Brand heeft voor het derde jaar op rij de wereldbekercross op de citadel van Namen gewonnen. Het was haar tweede wereldbekerzege van het seizoen, nadat de Rotterdamse eind november in Tabor ook al de eerste wereldbekerwedstrijd op haar naam had geschreven.