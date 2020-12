Eurostar rijdt maandag niet naar Nederland na inreisverbod

Het verbod geldt bij de buren voorlopig voor 24 uur. Nederland heeft zondagochtend een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk aangekondigd tot 1 januari.

Inmiddels onderzoekt het kabinet ook of het ferryverkeer en het treinverkeer voor langere tijd aan banden moet worden gelegd. Aanleiding voor de reisbeperkingen is de ontdekking van een nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus die in Zuid-Engeland is opgedoken. Zeker één patiënt in Nederland heeft de variant ook. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan.

De ferry van StenaLine vaart zondagavond om 23:00 uur nog af vanuit Harwich naar Nederland. En om 22:00 uur 's avonds vertrekt vanuit Hoek van Holland nog een boot naar Engeland. Een woordvoerder van de veerbootmaatschappij zegt af te wachten wat het kabinet van plan is.

Goederenvervoer vanuit VK

Transport en Logistiek Nederland (TLN) meldt zondag aan het einde van de dag dat de reisrestricties vooralsnog niet gelden voor het goederenvervoer. Een woordvoerder zegt de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.