Corona blijft hard toeslaan in Rotterdams zorgcentrum Sonneburgh

Zorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Zuid

De corona-uitbraak in zorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Zuid heeft zich in de afgelopen twee dagen snel uitgebreid. Sinds vrijdag zijn er 22 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Vier mensen zijn overleden aan corona.

Dat meldt het bestuur van het zorgcentrum aan de Groene Kruisweg zondag in een update over de corona-uitbraak. Van de 114 bewoners in Sonneburgh zijn er inmiddels 102 mensen besmet, schrijft het bestuur.

Sonneburgh is een christelijk zorgcentrum voor dementerende ouderen en voor ouderen die nog grotendeels zelfstandig kunnen wonen. Donderdag sloegen familieleden alarm bij Rijnmond toen bleek dat binnen enkele weken tientallen bewoners en medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Nog eens 18 bewoners waren overleden aan het coronavirus.

De families klaagden dat vanuit Sonneburgh nauwelijks gecommuniceerd werd over de corona-uitbraak. Bestuurder Henk Möhlmann bevestigde de berichten en liet weten dat in overleg met de GGD tal van maatregelen waren genomen.

Zondag heeft de organisatie de families geïnformeerd over de nieuwste cijfers. Toch melden zich ook die dag nog familieleden van bewoners bij Rijnmond die met veel vragen zitten en geen antwoorden zeggen te krijgen. Een van hen die een moeder semi-zelfstandig heeft wonen in de serviceflat van Sonneburgh: "De bestuurder heeft vrijdag laten weten dat aan het begin van de crisis alle bewoners zijn getest. Maar dat is in het geval van mijn moeder niet gebeurd."

Een bewoner bevestigt dit via de mail aan Rijnmond. "Bij deze meld ik dat wij als bewoners van de serviceflat nooit zijn benaderd of getest op corona zoals word verteld door Henk Möhlmann. Ook weet ik als vrijwilliger in Sonneburgh dat de overige diensten niet zijn getest op zijn verzoek."

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De directie meldt zondag ook dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inmiddels op de hoogte is van de corona-uitbraak. Een woordvoerder van de IGJ laat weten de zaak te volgen. De inspectie adviseert en volgt de ontwikkelingen op de voet. "Het is de regel dat de instellingen eerst zelf onderzoek doen naar wat er aan de hand is en ze moeten daarbij een zekere zelfstandigheid inbouwen. En wij geven uitgangspunten voor het onderzoek. Maar vooralsnog heeft de inspectie verder geen rol."