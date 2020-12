Drie verdachten opgepakt voor gooien van telefoons en oplader over muur van jeugdgevangenis

Rond 15:00 uur kreeg de politie de melding dat er een pakketje over de muur was gegooid. Daarna werd de omgeving rond de jeugdgevangenis afgezet. De auto van de verdachten werd even later gezien op de A15.

Bij de afrit Schiedam zetten agenten de wagen stil en werd het drietal aangehouden. Onder hen was een minderjarige. Ze zitten vast. De auto is in beslag genomen.