Vrouw met fors geweld beroofd in flat in Rotterdam-Delfshaven

Een 28-jarige vrouw is zaterdagavond bedreigd, geslagen en gestoken met mes. Dat gebeurde in de hal van een flat aan het Kees van Dongenhof in Rotterdam-Delfshaven. De vrouw raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

Rond 23:30 uur bleek dat de vrouw de flat in was gevolgd door een onbekende man. Hij sloeg haar op haar hoofd en bedreigde haar met een mes. De vrouw verzette zich waarna een worsteling met de berover ontstond.

De twee belandden al worstelend buiten op de straat. De man ging ervandoor toen hij mensen in de buurt zag. Hij wist de tas van het slachtoffer af te pakken.

De vrouw is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen en is zondag weer thuis. De berover is spoorloos.