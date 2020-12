Per direct geen passagiers meer op veerboten vanuit Engeland, reizen naar Nederland kan alleen nog via de Kanaaltunnel

De veerboten vanuit Engeland nemen geen passagiers meer mee. Dat heeft een woordvoerder van StenaLine in Hoek van Holland bevestigd. Het is nog niet bekend tot wanneer de maatregel geldt. Vrachtwagenchauffeurs kunnen nog wel de overtocht maken, omdat het verbod niet geldt voor het goederenvervoer.

Het kabinet neemt de maatregel vanwege een nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus dat in Engeland is opgedoken. Zondagochtend werd om dezelfde reden het vliegverkeer vanuit het gehele Verenigd Koninkrijk stilgelegd tot 1 januari.

Voor zondag 23:00 uur had StenaLine in Harwich nog een afvaart richting Hoek van Holland gepland. Die was helemaal volgeboekt, liet StenaLine zondagmiddag weten. Die veerboot vaart wel, maar neemt geen particuliere reizigers mee. Vrachtwagens mogen wel aan boord.

Ook andere Europese lidstaten hebben een inreisverbod ingesteld voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De reisrestricties gelden niet voor het goederenvervoer, zegt TLN.