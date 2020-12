Milko gaat op versierde scootmobiel door het Kralingse Bos; 'Zo willen we op een positieve manier door deze donkere periode'

Wie zondag door het Kralingse Bos heeft gewandeld of gefietst, heeft misschien Milko wel gezien. Rijdend op zijn scootmobiel, die compleet was voorzien van speakers en stickers, verzocht hij de bezoekers op een toegankelijke manier zich aan de coronamaatregelen te houden. En dat terwijl het nummer 'Anderhalf' uit de speakers kwam.

Jamie Sonmez heeft het bezoek van Milko bedacht. Haar partner is de eigenaar van het Beach House. "Zo willen we laten zien dat je ook op een positieve manier kunt omgaan met deze donkere periode. Ons doel hiervan is dat bezoekers de anderhalvemeter handhaven. Dat gebeurt niet altijd."

Normaal speelde Jamie zelf voor 'politieagente', zoals ze het noemt. "Maar dan krijg je toch bepaalde irritaties bij mensen. Ik werd er zelf ook zenuwachtig van en soms geïrriteerd. De mensen vinden het niet leuk als ze op hun kop krijgen. Toen dachten we: we gaan de regels hanteren zodat we veilig kunnen werken, maar wel op een leuke manier."

En zo besloten ze Milko te vragen. "We wisten dat hij weleens rondrijdt. Voorheen was hij circusmedewerker." En zo reed Milko zondag op zijn scootmobiel door het Kralingse Bos.

Kralingse Bos erg populair

"Het was behoorlijk druk in het park. Maar er was geen irritatie. Mensen waren heel rustig en gezellig", vertelt Jamie over de positieve reacties die ze kregen.

Het Kralingse Bos is erg populair nu door de coronamaatregelen veel andere locaties zijn afgesloten. Volgens Jamie is het stadsbos 'the place to be' geworden. Met een bezoek van Milko hoopt Jamie dat het stadsbos zo ook nog veilig blijft.