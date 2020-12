Geen vervoer van en naar Engeland, corona blijft hard toeslaan in zorgcentrum Sonneburgh: het wek- en weerbericht van 21 december

Eerst het weer. Het is bewolkt en vanochtend gaat het vanuit het zuidwesten geruime tijd regenen en motregenen. Het wordt dan ook een ouderwetse regendag! De temperatuur loopt vanmiddag op naar 9 of 10 graden en stijgt vanavond verder door naar 12 of 13 graden. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vanmiddag wordt de wind zuidwest en neemt toe tot matig of vrij krachtig en aan zee tot krachtig. Vannacht blijft het af en toe regenen en motregenen. De temperatuur komt niet lager uit dan 10 graden.

Wat je zondagavond misschien gemist hebt

- Niet alleen de Eurostar heeft ritten tussen Londen en Rotterdam geschrapt, ook kunnen particulieren sinds zondagavond niet meer met de Ferry van en naar het Verenigd Koninkrijk reizen vanwege een gemuteerde variant van het coronavirus. Doordat even later ook de Kanaaltunnel is afgesloten, is het vrijwel onmogelijk om nog vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland te reizen.



De corona-uitbraak in zorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Zuid heeft zich in de afgelopen dagen snel uitgebreid. Sinds vrijdag zijn er 22 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Vier mensen zijn overleden aan corona. Van de 114 bewoners in Sonneburgh zijn er inmiddels 102 mensen besmet, schrijft het bestuur.



Wie zondag door het Kralingse Bos heeft gewandeld of gefietst, heeft misschien Milko wel gezien. Rijdend op zijn scootmobiel, die compleet was voorzien van speakers en stickers, verzocht hij de bezoekers op een toegankelijke manier zich aan de coronamaatregelen te houden.

Wat je vandaag kunt verwachten

- Hoe gevaarlijk is de mutatie van het coronavirus dat dit weekend heeft geleid tot een harde lockdown in het Verenigd Koninkrijk? Viroloog Ab Osterhaus vertelt hier op Radio Rijnmond om 07:10 uur meer over.

- Een uur later spreken we Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Wat is de actuele situatie in de ziekenhuizen nu de lockdown een aantal dagen aan de gang is?

- Vandaag komt de Europese medicijnwaakhond EMA met een oordeel over het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Als het middel groen licht krijgt, wordt het nog voor de Kerst toegelaten op de Europese markt. Een paar dagen later, vanaf 27 december, beginnen de eerste EU-landen met inenten. In Nederland wordt op 8 januari de eerste prik gezet.