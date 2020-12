Worsteling met inbreker in Dordts hotel

Een inbreker die zondag zijn slag wilde slaan bij een hotel Dordrecht, is daarbij betrapt. Hij werd rond 23:15 uur opgemerkt in het hotel aan de Achterhakkers, waarna een worsteling ontstond.

Het is niet duidelijk of de inbreker werd betrapt door een personeelslid, hotelgast of beveiligingsmedewerker. Volgens de politie zijn bij de worsteling geen gewonden gevallen, maar de dader wist wel te ontsnappen.

De politie is nog op zoek naar de dader en doet verder onderzoek. Voor zover bekend is niets buitgemaakt.